В России не согласились с выводами американцев о последствиях COVID-19

/Здоровье/

Массовой проверки внутренних органов всех переболевших коронавирусом людей, как советует профессор из США, делать необязательно.

Вместо этого врачи должны работать с каждым пациентом, исходя из его осложнений, рассказал радио Sputnik президент общественной организации "Лига защиты пациентов" Александр Саверский

О необходимости проверки внутренних органов у переболевших COVID-19 рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова. По ее словам, врачам в первую очередь, стоит проверить легкие, почки и мозг всех выздоровевших пациентов.

Александр Саверский в интервью радио Sputnik уточнил, что проверки внутренних органов у пациентов врачи уже делают, случай с коронавирусом ничем отличаться не будет. "Осложнение есть всегда. Они есть при любом ОРВИ и гриппе. Вопрос в степени их выраженности и потребности в реабилитации, что, к счастью, бывает совсем не часто. Я думаю, что при коронавирусе такая же история. Каждый раз врачи это решают для конкретного пациента исходя из характера поражения. Любой инфекционный процесс может сопровождаться побочным воздействием на органы-мишени. Бывает воздействие и на голову, и на легкие, и на почки", - рассказал Александр Саверский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/