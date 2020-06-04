Больницы будут возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи

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Они смогут возобновить приём обычных пациентов.

Больницы, чей коечный фонд перепрофилировали для оказания медицинской помощи гражданам с коронавирусом, будут постепенно возвращаться к нормальной работе там, где позволяет эпидемиологическая ситуация. В частности, в Москве. Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, федеральные и частные клиники смогут приступать к поэтапному восстановлению профильной деятельности по решению своих учредителей.

Ещё одним распоряжением Михаил Мишустин исключил из перечня медицинских организаций, задействованных для помощи больным с коронавирусом, Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Национальный медицинский исследовательский центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России и больницу Центросоюза.

Как отмечал Председатель Правительства на заседании президиума Координационного совета 3 июня, ситуация с коронавирусом постепенно начинает улучшаться. Это создаёт предпосылки для возврата системы здравоохранения к нормальной работе.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации