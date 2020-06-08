"Врач стал работником конвейера". В профсоюзе оценили нормы приема

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Минздрав определил, сколько должен длиться прием врача. Подход правильный, воплощение – не очень, считает сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал, который поделился мнением в эфире радио Sputnik.

Минздрав определил, сколько времени врач определенного профиля может тратить на прием одного пациента в амбулаторном звене. Как сказано в проекте приказа, на прием гематолога и инфекциониста отводится 20 минут, пульмонолога и хирурга – 26, онколога – 23, фтизиатра – 35. В это время доктор должен не только осмотреть пациента и назначить ему лечение, но и заполнить всю необходимую документацию (это должно занимать не больше 40% времени приема).

Исходя из этих норм, предлагается рассчитывать нормы "нагрузки, нормативов численности и иных норм труда врачей". Минздрав работает над определением длительности приема разных специалистов с 2012 года. За это время рассчитали, сколько должен длиться прием терапевтов, стоматологов, кардиологов, гинекологов и некоторых других врачей.

Как это работает, оценил в эфире радио Sputnik сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.

"Сам подход о необходимости установления отраслевых норм времени приема – правильный. Но предыдущие приказы Минздрава работают неудовлетворительно, с нашей точки зрения. Эти нормы – рекомендательные, а на уровне регионов с ними поступают так, как считают нужным. Я боюсь, что и здесь, даже если эти нормы более или менее соответствуют действительности, они просто не будут выполняться. С нашей точки зрения, в этих приказах не хватает главного – их обязательности. Это должны быть минимальные требования, от которых можно как-то увеличивать нормы приема, но никак не уменьшать", - отметил Андрей Коновал.

По его мнению, сейчас врач превращается в работника конвейера, который не всегда имеет возможность полноценно работать с пациентом.

"Конечно, никто не стоит над врачом с секундомером, и врач тоже не засекает время, сколько он будет с документацией работать, сколько с пациентом. С документацией тоже может быть по-разному – бывает, что не очень удобные программы в компьютере, что эти системы просто зависают, и все останавливается, и врач должен оформлять документацию после приема, задерживаясь сверх рабочего дня. В интересах работника, чтобы это действительно были выполнимые рациональные нормы. У нас же в силу жуткого дефицита кадров на людей ложится дополнительная нагрузка, и врач превращается в работника конвейера, как при поточно-массовом производстве в фордовской системе. Только вместо автомобилей к нему поступают живые люди, каждый со своими особенностями, в том числе психологическими. Конечно, здесь требуется серьезное время, чтобы врач мог полноценно работать с пациентом. У нас в силу нехватки кадров и жестких норм приема врачей превратили в пролетариат", - уверен Андрей Коновал.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/