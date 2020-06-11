Назван современный метод борьбы с сединой

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Традиционный способ избавиться от седины – краска для волос. Но в ряде случаев вместо этого стоит попробовать другой метод, считает врач-трихолог Ольга Кохас. О том, как можно приостановить поседение, она рассказала в интервью радио Sputnik.

Седина в последнее время заметно "помолодела": ускорившийся ритм жизни и стрессы приводят к тому, что люди стали раньше седеть, отметила в интервью радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас.

По ее словам, бороться с этим, выдергивая утратившие цвет волосы, – способ самый простой, но совершенно неэффективный.

"Многие действительно выдирают седые волосы в надежде, что новые не появятся. Это, конечно, не так. Если процесс поседения пошел, то он будет постепенным, либо достаточно агрессивным при стрессовых ситуациях. Стресс влияет на спазм сосудов, из-за которого нарушается кровообращение, и клетки перестают правильно функционировать. Наиболее подверженные стрессу люди имеют симптом раннего поседения волос", – пояснила Ольга Кохас.

Традиционный способ избавиться от седины – краска для волос. Однако сейчас есть средства, которые позволяют волосам сохранить естественный цвет, приостановив или хотя бы замедлив процесс поседения. Но эти средства не универсальные и действуют только в определенных случаях, уточнила врач-трихолог.

"На фоне нехватки железа снижается количество меди в организме. Медь способствует работе клеток по выработке пигментов. Можно провести профилактику поседения волос, если использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди. Когда люди начинают их использовать, то есть побочный эффект, который состоит в том, что процесс поседения снижается. Остановить этот процесс можно только если причина в недостатке меди в организме", – отметила Ольга Кохас.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/