Контроль содержания радионуклидов в урожае зерновых

/Здоровье/

Зерно злаковых культур широко используется в питании человека и кормлении сельскохозяйственных животных.

Ведение свиноводства и птицеводства с использованием современных высокопродуктивных пород требует применения концентрированных кормов. Как привило основой концентратной смеси является зерно. В России наиболее важны злаковые – пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис.

Зерно продовольственных культур служит основным источником растительного белка для человека. За счет зерна обеспечивается до 40% потребности человека в белке. Присутствие зерновых продуктов в ежедневном рационе человека увеличивает долю поступления макро и микроэлементов через эти продукты. Совместно с минеральными веществами в организм поступают естественные и техногенные радиоактивные изотопы.

Согласно нормативным документам (ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна) содержание техногенных радионуклидов в пищевом зерне должно быть незначительным (удельная активность для Cs-137 – не более 60 Бк/кг и для Sr-90 – не более 11 Бк/кг), в фуражном допускается несколько больше (удельная активность для Cs-137 – не более 180 Бк/кг и для Sr-90 – не более 100 Бк/кг).

Установленные значения удельной активности нормируемых радионуклидов достаточно низкие. Для её проверки чувствительности бытовых или поисковых дозиметров недостаточно. Измерять такие значения позволяет специальные радиометры, имеющие достаточно мощную свинцовую защиту детектора от воздействия природного радиационного фона, а поставляемое к ним программное обеспечение дает возможность определить активность конкретного радионуклида. Эти приборы имеют большую стоимость и необходимость привлечения к их эксплуатации соответствующей квалификации специалистов.

Специалисты радиологического отдела ФГБУ «Краснодарская МВЛ» готовы исследовать на радиационною безопасность все виды зерновой продукции с высокой степенью достоверности, с использованием современных методов радиологического анализа. Качество исследований подтверждается внешними аудитами в национальной и международной системах аккредитации (Росаккредитация, DAkkS), а также путем успешного ежегодного участия в межлабораторных сравнительных испытаниях.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»