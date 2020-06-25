Врач назвал неожиданную пользу от масочного режима

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Ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса дали заметное снижение обращений к врачам, занимающимся совсем другими недугами. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik медик Владимир Болибок.

Весна в России – самый рискованный сезон для людей, которые страдают от аллергии и астмы. В это время начинается период цветения, а вслед за этим растет число обращений к врачам из-за аллергических реакций.

Однако в этом году сценарий несколько изменился, свои коррективы внесли ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, а именно масочный режим, отметил в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Я могу сказать, что количество обращений по поводу аллергии в этом сезоне меньше. У нас самые серьезные аллергены – это деревья весной. Но народ в массе своей ходил в масках и избежал реакции на пыльцу. У меня мечта осуществилась: я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть "дураками в масках". В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было", – пояснил Владимир Болибок.

Также, по его словам, частично в смягчении весенней аллергии помогла погода.

"Была такая затяжная холодная весна с периодическими дождями в Центральном регионе России, поэтому было мало пыльцы в воздухе. Эти факторы суммировались, и все было хорошо. Даже у астматиков приступов не было. Им не требовались дополнительные лекарства, чтобы снимать приступы", – отметил аллерголог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/