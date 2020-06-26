Профессор назвал возможные симптомы при испытании вакцины

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Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета "Красная звезда".

Испытания вакцины от коронавируса проводят Минобороны вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Первым добровольцам препарат ввели 18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек. Все участники эксперимента находятся под наблюдением специалистов госпиталя им. Бурденко.

Какие симптомы выходят за рамки допустимых при испытании вакцины, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующий лаборатории вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И.Мечникова РАМН Михаил Костинов.

"Какие симптомы могут считаться тревожными и опасными – есть реакция местная, которая распределяется как легкая, средняя и сильная, и такие же системные реакции, которые выводят по уровню температуры. Температура до 37,5 считается легкой реакцией, от 37,6 до 38,6 – нормальная средняя реакция, выше 38,6 уже сильная реакция. На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч. Когда вводят инъекцию, на месте укола должно быть покраснение, но диаметр покраснения и уплотнения не должен быть больше 8 см. До 5-6 см считается умеренная реакция, которая допускается. Специалисты все записывают, помечают в протокол, любой дискомфорт, кроме температуры, учитывается. Потом результаты 30-40 человек суммируются, и выводится результат", – рассказал Михаил Костинов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/