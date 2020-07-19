В Коломне скорая отказалась госпитализировать мужчину с эпилептическим приступом, предложив полоскать рот петрушкой.

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43-летнему Михаилу Тимохину за четыре часа два раза вызывали врачей домой.

Мужчина задыхался, терял сознание, а лицо, по словам его близких, буквально синело. Начались судороги, Тимохин прикусил язык — да так, что из-за отёка началась асфиксия. И тут внимание: врачи говорят, что всё норм.

Когда это случилось в первый раз, Михаил ехал на работу на машине. Прохожие вызвали скорую. Обследование, анализы, вот эти все дела — медики эпилепсию не выявили, а потом приступы повторились. Семья снова позвала медпомощь, но, приехав, фельдшеры лишь дали совет: полоскать рот петрушкой и укропом. Родственники уже написали жалобу в Минздрав.