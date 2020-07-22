СИСТЕМНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ – НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

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Согласно подсчету экспертов, в мире насчитывается около 1 млрд курильщиков.

Несмотря на то, что курение - крайне вредная для здоровья привычка, вред, наносимый здоровью, может сильно варьироваться в зависимости от употребляемой продукции. Подобный тезис находит подтверждение в антитабачной политике стран, занимающих высокие позиции в рейтинге-стран ОЭСР, в частности Австралии и Великобритании, которые признали электронные системы доставки никотина (ЭСДН) в качестве эффективного инструмента в снижении вреда и средства для достижения отказа от курения.

Также, на днях сниженное воздействие бездымных продуктов было признано Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA), которое разрешило продажу системы нагревания табака IQOS компании Philip Morris Products S. A. в статусе табачной продукции с модифицированным риском. Решение FDA привело к пересмотру политики Мексики и Гонконга по отношению к ЭСДН с перспективой использования их в качестве менее вредной альтернативы традиционным сигаретам.

Важной причиной признания ЭСДН в качестве менее вредной продукции стало наличие функции контроля температуры и исключение горения никотина. Об этом свидетельствуют экспериментальные исследования в области системной токсикологии in vitro.

В ходе 12-ой Международной конференции «Биоинформатика регуляции и структуры генома / системная биология», которая в этом году проходит в онлайн-режиме, доктор химических наук Николай Иванов ознакомил научное сообщество с результатами многоуровневых исследований по изучению биологического воздействия жидкостей для электронных сигарет и соответствующих аэрозолей. Основные работы в рамках направления проводятся в центре Cube компании «Филип Моррис Интернэшнл» (PMI) в швейцарском Невшателе.

Обычно проведение эпидемиологического исследования требует десятки лет, но благодаря развитию таких исследовательских методов, как геномика, транскриптомика и протеомика, которые входят в системную токсикологию, появляется возможность гораздо быстрее понять физиологические процессы, связанные с горением или нагреванием табака. Чтобы определить различия от воздействия этих химических процессов на организм человека, группа европейских ученых сравнила цитотоксичность жидкости для электронных сигарет MESH Classic Tobacco и ее аэрозоль с дымом стандартной сигареты 3R4F.

Сначала они провели скрининг потенциальной токсичности жидкости для электронных сигарет. Затем, на втором этапе акцент был сделан на механизмах токсичности. На третьем уровне были использованы органотипические культуры эпителия - такие как культуры клеток ткани бронхов или мелких дыхательных путей для системной оценки токсичности аэрозолей, формирующихся при испарении жидкости.

«Эксперименты подтвердили - ткань дыхательных путей сохраняет свои свойства при 7 %-концентрации сигаретного дыма. При 13 %-ной концентрации происходит очевидное разрушение ткани. А у IQOS MESH даже при 100 %-ной концентрации – показатели вполне позитивны. Даже при 100 %-ной концентрации аэрозоля для IQOS MESH происходит выработка муцина в количестве, аналогичном тому, что происходит при воздействии воздуха», – подчеркнул член научной команды доктор Николай Иванов.

Как показали результаты исследования, если сравнивать жидкость для электронных носителей никотина и стандартную сигарету, то цитотоксичность жидкости MESH Classic Tobacco ниже, чем у общего влажного осадка (ОВО) сигаретного дыма. При этом концентрация никотина в сравниваемых продуктах остается сопоставимой.

Кроме того, воздействие аэрозоля электронной сигареты не приводит к повреждению тканей, вызывает меньшее изменений на клеточном и молекулярном уровне - в мРНК, микроРНК, а также в белковых маркерах. Иными словами, воздействие никотиносодержащих жидкостей для электронных сигарет приносит заметно меньше вреда человеческому организму, чем обычные сигареты, при сравнимых уровнях никотина.

Оценивая перспективы исследований в области системной токсикологии, доктор Иванов отметил необходимость выработки стандартов изучения химических составов, используемых в электронных сигаретах – как основных, так и ароматических ингредиентов. По его словам, научному сообществу важно достигнуть консенсуса, аналогичного тому, который сложился в отношении стандартных сигарет 3R4F и 1R6F.

Регулярное проведение взвешенных исследований бездымных продуктов имеет большое практическое значение, так как речь идет о жизни и здоровье миллионов людей по всему миру.

Источник: "Общественное здоровье".