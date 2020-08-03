Россиян призвали не купаться в "сухих" фонтанах

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Жара – не повод охлаждаться в городских фонтанах, ведь это может вызвать заражение, рассказал радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев. По его словам, наибольшая опасность таиться в так называемых "сухих" фонтанах.

Желание охладиться в жаркую летнюю погоду толкает некоторых людей на купание в городских фонтанах, но это не лучшая идея. Антон Ястребцев уверяет, что хоть чаша фонтана внешне и похожа на бассейн под открытым небом, но стандарты к ним предъявляют разные.

"Вода в фонтане не очищается, как в бассейне хлоркой и озоном, а циркулирует по кругу. Воду в фонтанах никто не обрабатывает, поскольку никто не предполагает, что в ней кто-то будет купаться. Нет и требований санитарных к фонтанам, чтобы их дезинфицировали. Из-за этого там может быть кишечная палочка с грязных рук и ног. Еще там может быть легионелла, от которой возможны легочные инфекции. Наконец, в фонтанах могут жить паразиты", - рассказал эколог.

Среди всех городских фонтанов у экологов больше всего опасения вызывают так называемые "сухие" фонтаны. В них могут развиться самые опасные микроорганизмы.

"Фонтанчики без чаши, которые вырываются из под земли, скорее всего, относятся к "сухим" фонтанам. Эти фонтаны сухие не потому, что из него песок течет, а потому, что в нем вода циркулирует и не обновляется. К нему не подведен водопровод, канализация, и он не очищается. В такой воде начинается размножение микроорганизмов, но его никто хлоркой не обрабатывает", - объяснил Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/