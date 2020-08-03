"Постоянный стресс". Психиатр о том, почему слабеет память

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Болезнь Альцгеймера поглотит большую часть населения через пять лет, считает врач-психиатр, нейрореабилитолог, руководитель проекта MyBrain Игорь Долгушин. В интервью радио Sputnik он объяснил, с чем это связано.

Память современных людей ухудшается из-за ритма и образа жизни – информации слишком много, и мозг не успевает ее обработать, объясняет Игорь Долгушин.

"Из-за колоссального информационного перегруза, когда отовсюду льется огромное количество информации, память не успевает справляться с этим хаосом. Влияет и наше эмоциональное состояние. В эпоху глобальных изменений и тяжелого периода для всего человечества происходит снижение активности большинства когнитивных функций. Мы находимся в постоянном стрессе", – врач-психиатр.

По его мнению, это приводит не только к потере памяти и концентрации внимания, но и к более серьезным последствиям – например, болезнь Альцгеймера встречается все чаще, а скоро она вообще выйдет на первое место, обогнав остальные заболевания.

"Многие великие ученые прогнозируют, что к 2025 году эти болезни выйдут на первое место в мире по распространенности. Эта проблема не подлежит фармацевтической коррекции – только на уровне профилактики: это правильный образ жизни и питание. Целый спектр, который позволит нам не допустить того расстройства, которое поглотит большую часть населения через 5 лет. Болезнь заметно молодеет, это отображается на качестве жизни", – подчеркнул Игорь Долгушин.

Он считает, что многочисленные приложения и игры, которые созданы якобы для тренировки памяти и внимания, никак не помогают – для этого нужна серьезная системная работа.

"Игры для мозга не помогают развить функции. Если вы хотите развивать память или внимание, есть большие системные методологии, упражнения нужно повторять 20-50-100-200 раз – так вы наращиваете нейронные тракты в головном мозге, которые будут отвечать за рабочую память. Это большая сложная системная работа", – сказал Игорь Долгушин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/