"Холод и покой". Как быть с подвернутой ногой?

/Здоровье/

Мази после вывиха не помогают. Как действовать в такой ситуации, рассказал в эфире радио Sputnik врач хирург высшей категории, травматолог-ортопед, Андрей Уфимцев.

Если вы вывихнули сустав, необходимо немедленно братиться к врачу, а до этого – не нагружать его, советует травматолог Андрей Уфимцев. До обследования нельзя наверняка утверждать, что нет перелома.

"Покой – в обязательном порядке. Повреждение кости выявляется только по рентген-исследованию. Если можно сгибать, разгибать – это не говорит о том, что кость не затронута. Поэтому в обязательном порядке в ближайшее время обращение в поликлинику, в травмпункт для рентгенологического обследования, ну и покой. Даже просто при повреждении связок нужно их обездвижить", – отметил Андрей Уфимцев в эфире радио Sputnik.

При этом он подчеркнул, что применение мазей сразу после травмы – бесполезно. Нужен холод. "С интервалом в час на 10-15 минут – любой холод: грелку со льдом, просто что-то в морозилке найти. Применение мази в ближайшие два дня с момента травмы бесполезно. Все равно нарастает отек, подкожная гематома, и мази не помогают", – сказал Андрей Уфимцев.

По его словам, если сразу не пройти обследование и пропустить перелом, это может обернуться тяжелыми последствиями.

"Переломы бывают "удачные", которые не затрагивают нервные окончания и сами срастаются. Бывают переломы со смещением, с которым в последующем уже ничего не сделаешь, идет осложнение – посттравматические артрозы, ограниченность функциональности сустава и так далее. Если есть выраженное ограничение движения, боли, может ставиться вопрос о том, чтобы переламывать", – предостерег Андрей Уфимцев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/