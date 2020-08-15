Напиток-подкидыш: какую воду разливают в бутылки

/Здоровье/

Требования к бутилированной воде в России, как оказалось, мягче, чем в Африке. Например, в Намибии производитель обязан указывать, если питьевая вода получена из водопровода. В США на такой воде указывают «очищенная» (purified water). Только в России скромничают – в результате покупатели порой могут вводиться в заблуждение, читая привлекающие внимание слова «источники», «эко», «био», «силу» и «премиум».

Новый техрегламент на бутилированную воду, вступивший в силу 1 июля, в качестве одного из видов воды предусматривает «обработанную» питьевую воду. За этим названием, видимо, кроется обычная водопроводная вода, которую очищают на заводах. Правда, требования указывать на этикетках это прямо нет – что может в какой-то мере даже вводить покупателей в заблуждение.

Одна и та же вода может преподноситься покупателям в разных странах по-разному. Например, в Намибии в описании воды «БонАква» на этикетке указано, что она получена из «публичной» или «частной» системы распространения. Иначе говоря – водопровода. В России на этикетке той же воды может содержаться только информация о способе обработки и, чаще всего, маркетинговые надписи, привлекающие покупателя.

Можно купить «питьевую» воду, на которой нет указания на добычу из артезианских скважин и указан лишь способ обработки. Выходные данные пишутся мелкими буквами – их вряд ли кто-то будет читать. Как разъясняло Роскачество о необходимости маркировки происхождения питьевой воды, в случае с природной минеральной водой в маркировке должен быть обозначен номер скважины с указанием месторождения или наименование источника (родника, ключа), включая его местоположение; с природной питьевой водой — данные о месте водозабора (наименование водного объекта); с обработанной питьевой водой — сведения о способе обработки и методе обеззараживания водопроводной воды.

Например, вода «Черноголовка» - под этим брендом продается артезианская вода

Узнаваема и марка «Новотерская целебная», в линейке есть питьевая «Новотерская», получаемая из Кубанского водовода.

Что мы пьем из бутылок мало известных брендов – вообще полная загадка.

Вместе с тем во многих странах за рубежом производителей обязывают точно указывать, какая вода находится в бутылке. В США, например, в 2007 году случился скандал – тогда выяснилось, что вода Aquafina oт Pepsi – это очищенная водопроводная. После этого этикетку изменили. Впрочем, в США правила оборота бутилированной воды довольно строги – в ряде штатов производителям нужно подтверждать лицензию каждый год.

Даже в Намибии, получается, правила строже, чем в России, хотя уровень ВВП на душу населения куда ниже. Там очищенную воду из общих источников, то есть из канализации, называют очищенной. А в России порой, называют «вкусной», «экологичной», «био» и какой угодно еще. Может, потому что мы слишком наивные?

Источник: https://www.mk.ru/economics/