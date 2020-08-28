В Россию завезут препарат для лечения лейкоза у детей

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Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку из Франции препарата "Онкаспар".

Лекарство для больных лейкозом детей не зарегистрировано в России и не имеет отечественных аналогов. В апреле 2020 года было принято решение импортировать 1,5 тысячи упаковок препарата.

Такими разовыми акциями можно решить одну, относительно небольшую проблему, но не главную проблему доступности лекарств, отметил Алексей Масчан, рассказал в интервью радио Sputnik детский гематолог, онколог, член-корреспондент РАН Алексей Масчан.

"Эта история берет свое начало еще в прошлой осени, когда мы остались без препарата "Онкаспар", который является абсолютно необходимым для лечения самой частой опухоли у детей. Препарат потерял свою регистрацию, и в страну официально завезен быть не мог. Усилия многих людей привели к тому, что были найдены официальные пути ввоза "Онкаспара", благодаря чему российские дети получат препарат. Полутора тысяч упаковок хватит на полторы тысячи больных на полтора года, если вводить препарат каждому заболевшему один раз. Мы просили именно для первичных пациентов, которые нуждаются именно в немедленном введении препарата. Препарата не хватит на всех больных, не хватит для продолжения лечения, не хватит на тех больных, у которых развился рецидив заболевания, но, по крайней мере, для больных, которые в течение полутора лет заболеют лимфобластным лейкозом, этого хватит", – рассказал детский гематолог.

Эта история показывает, что законы, которые были введены 6 лет назад с целью так называемого импортозамещения привели к тому, что с рынка стали исчезать препараты, которыми мы пользуемся десятками лет в лечении детей, отметил Алексей Масчан. И это касается не только онкологии.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/