Врач объяснила запрет на вакцинацию беременных

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Добровольцам, участвующим в испытании вакцины от коронавируса, запретили заводить детей. С чем связано такое ограничение, рассказала в интервью радио Sputnik врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Всем участникам испытания вакцины "Спутник V" запретили употреблять алкоголь, женщинам беременеть, а мужчинам избегать зачатия ребенка. Это следует из протоколов клинических исследований вакцины, которые публикует РИА Новости.

Если женщина все-таки забеременеет во время исследований, то испытания вакцины будут немедленно прекращены, а саму пациентку возьмут под наблюдение врачей. Почему такие строгие правила, объяснила врач Любовь Ерофеева.

"Повсеместно в мире беременные женщины исключаются из клинических испытаний медикаментов. Это всегда жесткое ограничение. Это связано с юридической точкой зрения. Тут ответственность будет за жизнь сразу двух людей, за мать и за жизнь внутриутробного плода в перспективе. Вторая причина в том, что вирусы проникают через плаценту и могут привести к пока неведомым и неизвестным повреждениям плода", - объяснила гинеколог в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/