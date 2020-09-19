Проверка школьной формы дала неожиданные результаты: как не отравить ребенка

/Здоровье/

С начала следующего года в России впервые будет введен предварительный стандарт для школьной формы.

В документе ужесточаются требования к одежде второго и третьего слоев, так как подразумевается, что именно в ней ребенок проводит большую часть своего дня. «МК» решил выяснить, соблюдают ли производители хотя бы те нормы, которые есть сейчас, и как одеть свое чадо не только стильно, но и безопасно.

Что на этикетке?

Пожалуй, сейчас в детских магазинах выбор ничуть не уступает ассортименту для взрослых. Подобрать «лук» можно на любой день и любое событие, есть всё: от образа денди из королевской семьи, до Тома Сойера в укороченных штанах. Тем не менее, можно заметить, что одежда для детей чаще состоит все же из натуральных материалов, а электризующаяся синтетика расцветки «вырви глаз» осталась в далеких 90-х на прилавках Черкизовского рынка.

- Сейчас все родители ориентируются на натуральные ткани, потому что много детей-аллергиков, - говорит детский стилист Мария Ипполитова. - Выбирают хлопок, вискозу, деним, стараются избегать полиэстера, нейлона – акриловых тканей. В них тело не дышит, ребенок чувствует себя не комфортно. Мой совет: всегда смотрите на состав ткани на этикетке. Редко можно найти какую-то вещь из 100% хлопка. Производители добавляют небольшое количество эластана – 5-20%. Это нужно, чтобы ткань меньше мялась, держала форму, не вытягивалась. Если это верхний слой одежды, то можно и чуть больше процентов.

- Если брать ребенка с аллергическими заболеваниями кожи, то мы не рекомендуем, чтобы одежда была колючая и раздражающая, например, шерстяная, - дополняет дерматолог Зоя Константинова. - Под шерстяные свитера, чья бы это ни была шерсть, мы всегда советуем поддевать водолазки, чтобы верхний слой нигде не касался открытых участков кожи. Желательно обойтись без ярких цветов, так как красители также могут вызвать аллергию или ее обострение. Если говорить о фурнитуре, то у большого количества детей проявляются аллергические реакции на никель – контактный дерматит. Это ремешки, крупные пуговицы. Изредка бывает реакция на силикон. Но абсолютных запретов на какую-то ткань нет. Все аллергические дерматиты исчезают при исключении возбудителя, они не становятся постоянными спутниками человека по жизни. И все же советую всю одежду предварительно перестирывать после покупки.

Согласно Техническому регламенту Евразийского экономического Союза, этикетка на детской вещи должна быть читаемой на языке того государства, где продается товар. Информация может быть как на самой этикетке, так и на листке-вкладыше. Обратите внимание, что на сертифицированной (а попросту, не контрафактной) одежде обязательно будут присутствовать данные о стране-изготовителе, наименовании изделия, дате изготовления, составе ткани, размере, а также символы, которые расскажут о рекомендациях по уходу за изделием.

С детьми не шутят

Теперь, имея все данные о том, как должна выглядеть вещь в магазине, мы выбрали пять элементов одежды для мальчиков и девочек, которые есть в каждом гардеробе. Их мы отправили в аккредитованную лабораторию Государственного регионального центра стандартизации и метрологии Росстандарта в Нижегородской области, где подвергли самой тщательной экспертизе.

На суд исследователям были представлены: футболка для девочки 6 лет (100% хлопок, Узбекистан, 364 рубля), майка для мальчика 9 лет (100% хлопок, Узбекистан, 350 рублей), шорты для мальчика 9 лет (100% хлопок, Узбекистан, 588 рублей), юбка для девочки 9 лет (100% полиэстер, Китай, 1199 рублей) и колготки-унисекс (80% хлопок, 17% полиамид, 3% эластан, Россия, 357 рублей).

- Мы видим, что вся одежда с легкостью прошла экспертизу, - рассказывает инженер-химик центра Татьяна Таран. - В принципе, сейчас производители очень серьезно относятся к детским вещам. И за последнее время нарушений не выявлялось ни у одной страны-изготовителя. Всё, что было написано на этикетке, сошлось с реальным составом. Были отклонения в 1-2% у колготок и юбки, но погрешности в таких пределах допустимы.

Но что за пропуски в таблице? Дело в том, что при проверке эксперты делают разницу между вещами, в зависимости от их конструкции, цвета и слоя. Так, например, юбка по конструкции относится к тем вещам, у которых воздухопроницаемость не меряется, - это одежда открытого типа. К таким вещам относятся также ажурные платья или майки-сетки.

- Воздухопроницаемость замеряется на специальном приборе, - продолжает Таран. - Под определенным давлением подается поток воздуха и оценивается сопротивление ткани. Гигроскопичность измеряется так: в определенных условиях при повышенной влажности выдерживаем ткань и смотрим потом, насколько изменился ее вес, сколько из воздуха ткань набрала влаги за определенное время.

А вот девичью футболку не проверяли на устойчивость окраски, так как она по сути белая. Рисунок в виде милого фламинго нанесен не внутрь самой ткани, а сверху, как наклейка. Требования по устойчивости окраски изменяются в зависимости от слоя одежды. Всего их три. Первый – это то, что прикасается к телу: майки, шорты, колготки - здесь требования более высокие. Для второго слоя – футболки, кофты, штаны – менее серьезные требования, для третьего – куртки и безрукавки – нормативы практически такие же, как у взрослой одежды.

Тренды сезона

С безопасностью и тканями разобрались. А что на счет стиля? Как говорят специалисты по подбору детской одежды, предыдущий тренд надевать на детей полное дублирование родительской одежды уже отходит, он устарел. Сейчас появилась мода на одежду одного стиля и сочетание деталей на родителях и детях. Например, если у мамы летящее ярусное платье одного цвета, то у дочери похожее, но другого оттенка. Или один общий элемент одежды у всех членов семьи.

- Фурнитуру и большие тканевые наклейки уже не носят, - говорит стилист Мария Ипполитова. – Мода пришла к минимализму. Родители выбирают лаконичные вещи, базовую одежду без страз, мелких деталей, без лишних нашивок. Разве что допускаются узоры из ниток, вышивки. Если ребенку все же очень хочется принт, например, с любимым супер героем, то остальная одежда должна быть однотонной и спокойной. С позиции стилиста могу сказать, что нужно заранее продумывать гардероб, прежде чем идти в магазин. Посмотрите «луки» в интернете, чтобы не купить ничего лишнего.

Ипполитова советует природные и нейтральные оттенки: белый, бежевый, черный. А к ним уже можно добавлять яркие акценты. Для девочек уже не модно выбирать розовые вещи, стоит обратить внимание на бежевый, желтый, цвет слоновый кости, голубой. А традиционный голубой для мальчиков заменить хакки, серым и молочными цветами.

- В моде «тотал деним», когда вся одежда из джинсовой ткани, рубашки поло, длинные джинсовые юбки, майки- «алкоголички», красные платья и платья оттенков фуксии, принт «горох», - продолжает эксперт. - Также даже в повседневных образах уместны вышивка и кружево. Только с последним нужно быть аккуратными, выбирать хлопок, чтобы у ребенка ничего не чесалось. Под запретом - перебор со стразами, блестками, джинсовые куртки, расшитые бисером, джинсы с нашивками, рваные, с заплатками, жилетки из искусственного меха.

Источник: https://www.mk.ru/