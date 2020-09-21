Агроном рассказал, когда виноград становится опасен для здоровья

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Виноград содержит много полезных веществ. Однако при определенных условиях от него будет больше вреда, чем пользы, объяснил в интервью радио Sputnik агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

Виноград – это не только вкусно, но и полезно, но этими сочными ягодами не стоит злоупотреблять. Некоторые столовые сорта содержат очень большое количество сахаров, причем в основном глюкозы и фруктозы, которые очень быстро усваиваются, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по сельскому хозяйству, агроном Владимир Викулов.

"Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму. Количество сахара зависит от сортов и традиций выращивания. В условиях Узбекистана виноград накапливает безумное количество сахара, 20% и больше, особенно изюмные сорта. Столовые светлоокрашенные сорта, выращенные в условиях юга Европы, содержат значительно меньше сахара", – уточнил Владимир Викулов.

Следует также помнить, добавил агроном, что виноградники регулярно обрабатывают различными препаратами от вредителей. В большинстве районов возделывания это фунгициды на основе меди и серы, которые трудно смываются с ягод. Поэтому мыть их нужно очень тщательно.

"На винограде легко можно заметить применение химикатов, особенно препаратов меди – голубоватые застывшие капли. Это смывается, но далеко не все и не полностью. Виноград – это не яблоко, не банан, не цитрусовые, которые можно почистить, вы почистили, и львиная доля химикатов осталась на поверхности кожуры. Виноград мы едим целиком, поэтому необходимо тщательно промывать его. Вплоть до того, что есть рекомендация промывать в слабом растворе уксуса неоднократно", – добавил Владимир Викулов.

Агроном посоветовал, на что нужно обращать внимание при покупке винограда.

"Смотрите на происхождение, дату, внешний вид и сезон. Если, условно, написано, что виноград из Марокко, а там сейчас весна, то, скорее всего, либо он прошел длительную стадию хранения, либо он совершенно не из Марокко. Основной сезон винограда начнется чуть позже – сентябрь, октябрь, ноябрь виноград созревает. Множество сортов пригодно для длительного хранения", – пояснил Владимир Викулов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/