В России появилась инновационная технология лечения рака печени

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В арсенале российских врачей появилась новейшая технология лечения пациентов с неоперабельным раком печени.

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первую в стране комбинацию иммунотерапевтического и таргетного препаратов, которая значительно снижает риск рецидива заболевания и смерти пациента. За счет точечного воздействия на злокачественную опухоль и мобилизации иммунной системы организма для борьбы с ней пациенты, которые до сегодняшнего дня имели плохой прогноз выживаемости, теперь получили новую надежду.

Рак печени, которую врачи называют гепатоцеллюлярная карцинома, — агрессивная злокачественная опухоль с ограниченными возможностями в лечении. Это одна из самых распространенных причин смерти у пациентов с онкозаболеванием в мире. Рак печени развивается преимущественно у людей с циррозом печени, вызванным хроническим гепатитом В или C или связанным со злоупотреблением алкоголем. В России насчитывается более 9 тысяч пациентов с раком печени.

В большинстве случаев пациенты обращаются за медицинской помощью поздно, когда заболевание уже достигло третьей или четвертой стадии. На этих стадиях рак печени сложно поддается лечению, и в результате каждый второй пациент погибает в течение года .

Развитие иммунотерапии дает новую надежду таким пациентам. Иммунотерапевтические препараты помогают организму человека бороться со злокачественной опухолью, активируя ресурсы иммунной системы на уничтожение злокачественных клеток. Их комбинация с таргетными препаратами, действие которых нацелено на определенный механизм развития и роста опухоли, позволяет достичь синергетического эффекта в борьбе со злокачественным новообразованием.

Разработчик технологии — швейцарская компания «Рош», которая более 50 лет занимается разработкой инновационных лекарственных препаратов, которые обеспечивают значительный прогресс в лечении онкологических заболеваний. Сегодня компания активно инвестирует в разработку инновационных методов лечения, которые помогают собственной иммунной системе человека бороться с онкологическим заболеванием.

Источник: www.roche.ru.