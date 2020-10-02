Не допустим распространение африканской чумы свиней! Памятка по профилактике заболевания

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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора (далее- Управление) информирует о напряженной эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Российской Федерации.

Так, с начала 2020 года зарегистрировано 193 вспышки АЧС в 21 регионеРоссийской Федерации (Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Смоленская, Калужская, Тульская, Орловская, Нижнегородская, Ульяновская, Самарская, Ростовская, Амурская, Еврейская Автономная области, Краснодарский, Ставропольский, Забайкальский, Хабаровский, Приморский краях, Республика Адыгея и Республика Калмыкия), из них 127 случаев АЧСсреди домашних свиней и 66 случаев АЧС в популяции диких кабанов.

В 2020 году на территории Краснодарского края зарегистрировано 2 случая АЧС, из них – 1 случай заболевания среди домашних свиней и 1 случай в популяции диких кабанов.

В Республики Адыгея с начала 2020 года зарегистрировано 2 вспышки АЧС -1 случай заболевания среди домашних свиней и 1 случай в популяции диких кабанов.

Африканская чума свиней - особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью смертности зараженных животных и значительным экономическим ущербом.Опасности для жизни и здоровья людей не представляет!

Ветеринарных препаратов для профилактики и лечения свиней от этой болезни не существует.

В целях недопущения возникновения и распространения вируса АЧС на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым, г. Севастополь и сопредельных территорий,Управление настоятельно рекомендует соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать огромных экономических потерь.

Следует принимать во внимание то обстоятельство, что дикие свиньи могут выступать в качестве носителя вируса АЧС, поэтому охотпользователям необходимо особенно строго соблюдать профилактические меры, а именно:

- в случае обнаружения павших диких свиней обеспечить сохранность трупа на месте обнаружения и незамедлительно сообщить в государственное учреждение ветеринарии и специалистам уполномоченных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- предоставлять туши и органы от всех отстреленных диких свиней в аккредитованные ветеринарные лаборатории для проведения ветеринарно- санитарных мероприятий и лабораторных исследований на наличие генома вируса АЧС;

-обеспечить хранение мяса добытых животных в холодильных камерах до получения результатов лабораторных исследований;

разделку и обработку добытых диких животных проводить на специализированных площадках с соблюдением санитарно-гигиенических правил разделки туш и утилизации отходов разделки, согласно перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней;

- уничтожать внутренности добытых диких свиней, шкуры и другие побочные продукты охоты, не используемые в пищу людям, в специально отведенных местах, согласованных с региональным органом ветеринарии, любым способом, не допускающим растаскивания их дикими или домашними животными, а также обязательно проводить дезинфекцию мест уничтожения или захоронения, с использованием средств, обеспечивающих уничтожение вируса АЧС;

- по завершении охоты и разделки туш диких свиней проводить дезинфекцию рук, обуви, ножей, топоров, веревA ок и других приспособлений с использованием средств, обеспечивающих уничтожение вируса АЧС;

- транспортировку продукции охоты осуществлять в одноразовой непроницаемой таре (полиэтиленовые мешки) в целях недопущения контаминации транспортных средств и одежды кровью, мясным соком и т.д., для транспортировки использовать только багажные отделения транспортных средств, днище которых оборудовано резиновыми или пластиковыми корытоподобными ковриками;

- для подкормки и привады диких животных закупать корма в благополучных по АЧС регионах с ветеринарными сопроводительными документами, подтверждающими благополучие данной местности по инфекционным заболеваниям.

Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется поголовье домашних свиней, необходимо:

- обеспечить безвыгульное содержание свиней, не допускать контакта свиней с другими животными, исключить допуск посторонних лиц к местам содержания свиней;

- использовать отдельную спецодежду и инвентарь по уходу за свиньями и проводить их дезинфекцию после проведенных работ;

- не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов;

- проводить обязательную предварительную термическую обработку кормов животного происхождения и пищевых отходов перед скармливанием;

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

В случае внезапного падежа или заболевания свиней, как диких так и домашних, необходимо незамедлительно информировать государственное управление ветеринарии субъекта Российской Федерации и Управление, расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, д. 111, адрес электронной почты: rsn-yug@yandex.ru.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/