Часть выпить, остальное съесть. Сколько жидкости нужно человеку?

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Сколько жидкости должен потреблять человек в день и только ли вода подходит для этой цели, рассказала диетолог Наталья Нефедова. Многие считают, что в день нужно выпивать не менее двух литров воды.

Однако это не совсем так. Вода – идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Так что необходимый объем можно получить из разных источников. Можно даже "съесть" немного воды, объяснила в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

"Вода, конечно, самый дешевый и легкодоступный источник жидкости. Но считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно "есть". Представляете, если человек ест на обед суп, ест большое количество овощей, фруктов – невозможно выпить еще и два литра воды. Он эту жидкость все равно получает через пищу", – пояснила Наталья Нефедова.

При этом нужно понимать, что не все напитки будут такими же полезными, как обычная вода.

"Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар. В воде по типу "Нарзана", как правило, содержится большое количество соды, это будет менять кислотность желудка. Кислотность в желудке человека – 1,5 pH, это помогает бороться с бактериями, помогает переваривать пищу. Кислотность помогает выделению и активации ферментов, которые переваривают белок. И если у человека нет какого-то обязательного предписания, что надо снижать кислотность, не стоит литрами пить эту воду", – отметила Наталья Нефедова.

Но если вы здоровый человек, то какую воду выбирать – не имеет особого значения, считает диетолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/