Русфонд просит о помощи...

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В помощи нуждается 16 летняя девочка из Абинского района Юля Рогозняя.

Девочка уже взрослая, подходит ответственно к своему недугу, корсет ностит, не снимая по 20 часов,

Хотя и стесняется неудобств, связанных с ношением корсета и вынужденно оказалась в одиночестве, без подружек.У Юли есть мечта — стать врачом. Она уже сделала первый шаг в этом направлении — сейчас учится на фармацевтическом отделении ИНСПО КубГУ.

Этот корсет, со слов доктора, нужно будет носить до 18 лет, пока не остановится рост девочки.

Первые три корсета родители оплачивали сами, сейчас такой возможности нет.

Юля Рогозняя, 16 лет, у нее грудопоясничный сколиоз 2-й степени. Требуется ортопедический корсет стоимостью 91 840 руб. "Когда Юле исполнилось 13 лет, я стала замечать, что она сильно сутулится, а грудная клетка будто деформирована. Кроме того, дочка стала жаловаться на боли в спине и в сердце. Я показала ребенка ортопеду в Детском диагностическом центре (Краснодар). Юлю обследовали и диагностировали сколиоз. Врач назначил гимнастику, санаторно-курортное лечение. Параллельно я самостоятельно отправила снимки и документы в Санкт-Петербург, в Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, информацию о котором нашла в интернете. Юлю пригласили на обследование и реабилитацию. Петербуржские специалисты пришли к единому мнению, что дочке необходим корсет Шено. Он изготавливается индивидуально и не оплачивается из госбюджета. Уже третий год Юля носит корсет по 20 часов в сутки, делает ежедневную специальную часовую зарядку. И есть результаты: уменьшилось искривление позвоночника, боли в спине стали не такими сильными и меньше беспокоят. Ортопед советует продолжить лечение. Но сейчас дочка выросла из старого корсета, нужен новый. Три предыдущих мы оплачивали сами, но больше у нас нет такой возможности. Пожалуйста, помогите!" - рассказала Алла Рогозняя, Краснодарский край. Фото из архива семьи. Ортопед ортопедического центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев (Новороссийск) прокомментировала: «Юле требуется постоянное ношение корсета Шено. Он не только обеспечит поддержку позвоночника, но и поможет остановить дальнейшее искривление позвоночника, уменьшить проявление болевого синдрома, улучшить общее состояние ребенка». Как помочь Юле? — отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/118 — отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Юля Рогозняя) — отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Юли Рогозней); — отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Юли Рогозней; — отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами; — перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Юля Рогозняя); — перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet; — оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд