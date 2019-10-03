Русфонд призывает к милосердию новороссийцев!

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В результате родовой травмы годовалой Даше вынесли приговор - ДЦП. В два года она научилась ходить, а в восемь пошла танцевать! Спортивно-бальные танцы сложны для обычных детей, но не для этой Даши! Она собирается выступать на международной сцене, для чего зубрит английский язык, когда подружки вечером гуляют на улице.

Дашу немного подводит тело, но не характер. А доктора обещают подлечить тело, чтобы все у нее совпало с настроем. Нужно помочь сильному человечку!

Даша Киселева, 12 лет, S-образный грудопоясничный сколиоз 3-й степени, требуется ортопедический корсет. Он стоит 83 296 руб.

"При рождении Даша перенесла кислородное голодание и кровоизлияние головного мозга, врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. В реанимации дочь находилась первые пять недель жизни. После выписки Даша заметно отставала в развитии, в год у нее диагностировали детский церебральный паралич. Мы активно боремся за здоровье дочки: делаем специальный массаж и упражнения, ежедневно занимаемся с Дашей дома, возим ее в различные реабилитационные центры. И добились немалого. Дочка интеллектуально и физически хорошо развита: с увлечением читает, занимается спортивно-бальными танцами, успешно учится в общеобразовательной школе. Но несколько лет назад появилась еще одна проблема: у Даши выявили сколиоз, она носила специальный корректор осанки и ортопедическую обувь. Занятия за партой усугубили состояние спины. Чтобы остановить дальнейшее искривление позвоночника, доктор рекомендует носить ортопедический корсет Шено. Он поможет убрать боли в спине, Даше будет легче двигаться. Но купить корсет у нас нет возможности: я в декретном отпуске с младшей дочкой, работает только муж. Прошу вашей помощи!" - рассказала Марина Савченко, город Новороссийск, Краснодарский край. Фото из архива семьи.

Ортопед ортопедического центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев (Новороссийск) уточнил: "Даша нуждается в сложном ортопедическом лечении с помощью корсета Шено, изготовленного по индивидуальным меркам. Его ношение уменьшит боли в позвоночнике и остановит развитие сколиоза – это позитивно скажется не только на работе опорно-двигательного аппарата, но и сердца, органов дыхания."

Как помочь Даше?

- отправить пожертвование с банковской карты. Пройдите по ссылке http://rusfond.ru/card и в открывшемся списке выберите Даша Киселева

- отправить пожертвование от юридического лица. Пройдите на страницу с реквизитами фонда https://rusfond.ru/about/22 и в назначении платежа укажите: организация лечения Даши Киселевой

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Даши Киселевой. НДС не облагается.

- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами

– воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите " Даша Киселева").

Источник: Русфонд