Найдена причина дефицита лекарств и ее решения

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В России возник дефицит лекарств, но его оперативно устраняют. В чем причина нехватки медикаментов, и как ее решить, рассказал генеральный директор аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group Сергей Шуляк.

В Перми и на Алтае возник дефицит противовирусных препаратов из-за новой информационной системы проверки подлинности товара. Аптеки не могут продавать товар, пока не получат ответ от системы, что он подлинный. Получение ответа может занимать некоторое время, и препараты лежат "мертвым грузом", сообщает РБК.

На жалобы отреагировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он поручил временно перевести систему маркировки на уведомительный характер вместо обязательного. Такой подход может помочь снять одну из двух проблем, которые приводят к дефициту лекарств, рассказал аналитик Сергей Шуляк.

"Здесь сразу две проблемы. С одной стороны, повышение спроса из-за сезона ОРВИ. С другой стороны, проблема в том, что введена новая информационная система, которая не всегда оперативно работает. Это приводит к тому, что лекарственные препараты просто лежат в аптеке, и их нельзя продавать", – объяснил аналитик.

Если одну из проблем удалось решить вмешательством министра и ограничением работы системы обязательной проверки маркировки, то с ростом спроса на противовирусные препараты все сложнее. Сергей Шуляк прогнозирует, что он пока снижаться не будет.

"Есть повышение роста спроса на лекарства на фоне роста сезонных ОРВИ. Плюс достаточно активно идущая информационная кампания по поводу коронавируса. Люди действительно боятся, идут в аптеки и закупают препараты, которые на данный момент им не нужны. Спрос на некоторые препараты действительно возрастает сейчас", – рассказал аналитик.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/