Две трети случаев рака легкого выявляют только на последних стадиях

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75% выявленных случаев рака легкого относятся к нерезектабельной стадии, из них у 40% пациентов злокачественные новообразования выявляют на IV стадии. Об этом сообщил старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Блохина Леонид Черкес на региональном съезде онкологов ЦФО в Воронеже.

Рак трахеобронхиального дерева относится к одной из наиболее сложных для диагностики форм заболевания на ранних стадиях. Микроинвазивный рак удается выявить менее чем в 1% случаев.

«Из-за отсутствия изменений на рентгенограмме рак трахеобронхиального дерева чаще всего обнаруживается случайно, – рассказал Леонид Черкес. – Эффективные методы диагностики для такой формы рака – узкоспектральная бронхоскопия. Повышение результативности диагностики невозможно без методики эндоскопического исследования слизистой оболочки».

Эндоскопические признаки рака на ранних стадиях – появление мелких гранулематозного вида разрастаний и извитых, расширенных сосудов. По словам Леонида Черкеса, именно по причине поздней диагностики смертность от этой формы злокачественных опухолей составляет сегодня более половины всех случаев. Как подчеркнул онколог, 42% всех онкозаболеваний можно было бы предотвратить, вовремя модифицировав факторы риска.

«Курение является причиной онкологических заболеваний различной локализации, – добавил он. – Научно обоснованное вмешательство по отказу от курения должно применяться на всех этапах диагностики и лечения онкозаболеваний. Для тех курильщиков, которые не могут или не хотят отказываться от курения, целесообразно использовать концепции снижения вреда для здоровья».

В рамках такой концепции курильщикам онколог рекомендует полностью перейти на продукты с пониженным риском, в которых не происходит горения табака.

Источник: https://medvestnik.ru/content/news/Dve-treti-sluchaev-raka-legkogo-vyyavlyaut-tolko-na-poslednih-stadiyah.html