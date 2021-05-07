«Диета» доктора Кислера или система питания

/Здоровье/

В России существует не так много специалистов, которые испытали проблему лишнего веса на себе лично. Еще меньше тех, кто не просто успешно снизил вес, но и удерживает результат в течение длительного времени.

А если к этому прибавить высокий профессиональный уровень, научную сбалансированность пищевой концепции, то выясняется, что альтернативы практически нет.

Врач психотерапевт Кислер Илья Александрович, руководитель центра снижения веса «Елизавета», разработал и внедрил собственную пищевую концепцию, базирующуюся на нормах НИИ Питания РАМН, но преломленную через собственный личный опыт.

Вся концепция базируется на нескольких основных принципах:

- Отсутствие необоснованных ограничений в питании.

- Ведение пищевого дневника с подсчетом калоража.

- Система упражнений, блокирующая избыточный аппетит.

Благодаря системе сбалансированного питания доктора Кислера уже успешно снизили вес и удерживают результат тысячи людей.

Что следует исключить из рациона, а к чему выработать приверженность:

- Хлеб и все хлебобулочные изделия под запретом. Можно и нужно есть только цельнозерновые бездрожжевые хлебцы ( главный критерий при выборе – наличие в составе не только пшеницы, но и других злаков; оптимальный вариант - полное отсутствие пшеницы в составе не было). Чёрный хлеб – исключить так же, как и хлеб «Здоровье» и пр.

- Полностью исключить жареное. Можно запекать в духовке, готовить на гриле или на костре, жарить – нельзя.

- Под запретом все газированные напитки - они стимулируют аппетит. Даже минеральную воду нужно пить без газа.

- Исключить крепкий и газированный алкоголь, пиво, шампанское. Можно употреблять только красное или белое сухое вино, в разумных дозах.

- Исключить из рациона колбасы; сыры употреблять тех сортов, чья жирность не превышает 17%.

- Избегать продуктов, которые провоцируют повышенный аппетит. Это, прежде всего, источники аскорбиновой кислоты: зеленые яблоки, соки пакетированные, а также любые продукты, в состав которых входит аскорбиновая кислота в качестве стабилизатора.

- Исключить из рациона продукты пищевого автоматизма - орехи и семечки.

Взвешиваться следует исключительно раз в неделю. В связи с тем, что процесс снижения веса может проходить медленно и неравномерно, важно избежать стресса, связанного с отсутствием ежедневной динамики снижения веса. В начале похудения за неделю уходит в среднем 2 кг веса, затем показатели могут немного снизиться.

Противопоказания: перед использованием диеты необходима консультация специалиста или диетолога.

Золотое правило: на первом месте должен стоять вопрос нормализации пищевых привычек, и только после – вопрос снижения веса.

Источник: www.diets.ru/dieta/kisler-diet/