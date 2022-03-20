/Здоровье/
Анапа готовится к новому летнему сезону
Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе региональной недели принял участие в торжественном открытии нового СПА-комплекса санаторно-курортного комплекса АО «ДиЛуч».
В своем поздравлении руководству муниципалитета и санаторного комплекса Иван Иванович обратил внимание на быстрое завершение строительства объекта и стремление всей команды к достижению высоких показателей в сфере курортного дела.
#командаДемченко
#ГосДума
#депутатДемченко
#ЕдинаяРоссия
#ИванДемченко
#DemchenkoTeam
#государственнаядума
#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон
#славянскийрайон
#единаяроссия #краснодарскийкрай
#избирательныйокруг48
#Мывместе #ЕДИНАЯРОССИЯ #Ерпомогает #ер23