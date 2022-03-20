Анапа готовится к новому летнему сезону

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Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе региональной недели принял участие в торжественном открытии нового СПА-комплекса санаторно-курортного комплекса АО «ДиЛуч».

В своем поздравлении руководству муниципалитета и санаторного комплекса Иван Иванович обратил внимание на быстрое завершение строительства объекта и стремление всей команды к достижению высоких показателей в сфере курортного дела.

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