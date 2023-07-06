Депутат Госдумы Иван Демченко: патриотическая работа с подростками должна быть организована на высоком уровне!

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В хуторе Краснооктябрьском Абинского района работал летний палаточный лагерь «Патриот». 150 юнармейцев здесь не только отдохнули, но и получили важные для каждого защитника Отечества навыки.

Кроме военно-полевой подготовки, курсов авиамоделирования и 3D проектирования, для них провели экскурсии в город-герой Новороссийск, тактическая игра, пеший поход по местам боевой славы.

- Ребята уже понимают, что быть патриотом – не просто слова, нужно своими делами приносить пользу Отчизне. А для этого нужно много знать и уметь. В помощь подросткам - опытные наставники, - отметил Иван Демченко.

Депутат Государственной Думы РФ неоднократно подчёркивал, что причастность к юнармейскому движению объединяет школьников в стремлении любить и беречь свою Родину, побеждать вместе с Россией.