Врач рассказал, при каких заболеваниях опасно летать на самолете

/Здоровье/

Людям с некоторыми заболеваниями нужно принимать особые меры предосторожности перед авиапутешествиями, а кому-то лучше вообще отказаться от перелетов, предупредил в интервью доктор медицинских наук Роман Горенков.

Авиаперелет – серьезная нагрузка для организма из-за таких факторов, как перепады атмосферного давления, вынужденное сидячее положение в течение долгого времени, сухой воздух, отметил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков. В частности, авиапутешествия не рекомендуются людям с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, уточнил он.

"Не рекомендуются авиаперелеты людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если имеется, например, обострение гипертонической болезни или ишемической болезни сердца, нарушение ритма сердца, то возникает определенный риск. Все-таки полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса", – пояснил Роман Горенков.

Людям с заболеваниями вен нижних конечностей необходимо принимать особые меры предосторожности перед авиаперелетом и во время него, продолжил врач.

"Группа риска – люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. Из-за вынужденного сидячего положения и перепадов давления возникает застой в венах, нарушается венозный отток, это может спровоцировать острый тромбоз нижних конечностей, крайний случай – это отрыв тромба и тромбоэмболия легочной артерии. В самолете таким людям нужно делать зарядку, летать в компрессионной одежде, перед полетом принимать венотоники, возможно, удвоенные дозы. Но это нужно обязательно обсудить с врачом", – подчеркнул Роман Горенков.

Перепады атмосферного давления опасны также для людей с патологиями органов слуха, а сухой воздух в самолете – для пациентов с бронхиальной астмой, добавил он. Кроме того, авиаперелет может вывести из равновесия человека с психическим заболеванием, считает врач.

"Перепады давления в полете могут спровоцировать обострение заболеваний органов слуха. Например, хроническое воспаление среднего уха – это противопоказание для авиаперелета. Из-за сухого воздуха в салоне самолета может возникнуть приступ удушья у человека с бронхиальной астмой, поэтому таким пациентам обязательно нужно брать с собой ингаляторы. А если у пассажира психическое расстройство, то авиаперелет опасен и для него самого, и для окружающих. У такого человека может возникнуть острый психоз, невротическая реакция в виде панической атаки. Что в этом состоянии может сделать пациент, трудно представить ", – сказал Роман Горенков.

Лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, при планировании путешествия и авиаперелета обязательно нужно проконсультироваться с врачом, заключил доктор медицинских наук.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/