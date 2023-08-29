Названы три типа болезней, которые россияне "привозят" из отпуска

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С какими заболеваниями чаще всего обращаются к медикам вернувшиеся с курортов отпускники, рассказала в интервью врач-терапевт Татьяна Романенко.

Люди, забывающие на отдыхе о простых мерах предосторожности, рискуют вернуться домой с "отпускными" болезнями, отметила врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, в большинстве случаев такие пациенты обращаются в медучреждения с вирусными инфекциями органов дыхания или пищеварения.

"Если мы возвращаемся из отпуска заболевшими, то прежде всего речь может идти о вирусных инфекциях, поражающих органы дыхания или кишечный тракт. Вирусные инфекции в отпуске мы можем получить, если не соблюдаем правила личной гигиены, пьем неочищенную воду или переохлаждаемся", – объяснила Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

Вторая распространенная проблема – это кожные заболевания, продолжила она.

"Еще с отдыха можно привезти кожные инфекции. Тут чаще всего речь идет о микозах, то есть о грибковой инфекции", – уточнила Татьяна Романенко.

Кроме того, некоторые люди "привозят" с курортов заболевания, передающиеся половым путем, добавила врач.

"Некоторые еще привозят с собой последствия курортных романов. К сожалению, на отдыхе люди могут забывать о соблюдении мер личной безопасности. Если после возвращения человека начинает беспокоить дискомфорт в области половых органов, то это повод обратиться к врачу и сдать анализы. Лучше с этим не затягивать, иначе могут быть осложнения", – предупредила Татьяна Романенко.

Источник: радио Sputnik