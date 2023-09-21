Врач рассказал, как магнитная буря может влиять на организм

/Здоровье/

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие человека, объяснил доктор медицинских наук Роман Горенков. В интервью он дал несколько советов метеозависимым людям.

Влияние магнитных бурь на организм человека – вопрос спорный и не до конца изученный, отметил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков. По его словам, перепады температуры и атмосферного давления обычно сильнее сказываются на самочувствии, чем геомагнитные возмущения.

"Большее влияние на организм человека все-таки оказывают перепады температур и атмосферное давление, а магнитное воздействие – вопрос спорный. Магнитные бури – это выброс солнечной энергии, заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли, в результате чего в нем происходят изменения, и это должно воздействовать на человека. Может быть, зависимость и есть, но пока это не доказано, нет научной доказательной базы", – уточнил Роман Горенков в интервью радио Sputnik.

Чувствительность к геомагнитным возмущениям может иметь психологическую причину, считает врач.

"Имеется зависимость психологическая: когда человеку плохо и ему сказали, что есть магнитная буря, он это замечает и связывает. По идее, на здоровых людей это не влияет. Чувствительны именно те лица, которые имеют проблемы со здоровьем, прежде всего сердечно-сосудистые заболевания – гипертонию, ишемическую болезнь сердца", – сказал Роман Горенков.

Врач порекомендовал, как вести себя во время магнитных бурь, чтобы смягчить их воздействие на организм.

"Если люди метеозависимы и обращают внимание на магнитные бури, у них могут быть мигренеподобные боли, сердцебиение, изменение артериального давления в сторону повышения или понижения. Можно посоветовать в этот день избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды, стараться меньше употреблять острой пищи, отказаться от алкоголя. Также в этот день следует уделять больше внимания измерению артериального давления и раньше ложиться спать", – заключил Роман Горенков.

Источник: радио Sputnik