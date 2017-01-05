Пять полезных завтраков

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Упругая грудь, тонкая талия, подтянутые бедра и сексуальные ягодицы… Хотите обрести все эти прелести в самые короткие сроки? — Налегайте на злаки! 5 видов полезных каш помогут постройнеть, добавят энергичности, станут гарантом твоего здоровья и привлекательности.

Не так давно ученые Гарвардского университета пришли к выводу: употребление злаков может стать ключом к долголетию. Люди, на обеденном столе которых часто присутствуют каши, чувствуют себя лучше и выглядят более молодо в сравнени с теми, кто не приветствует этот вид еды. Кроме того, они больше защищены от болезней сердца и такого недуга, как диабет.

Как видишь, поводов полюбить кашу у тебя немало. Эксперты по здоровому питанию советуют не ограничиваться одним-двумя видами злаков на столе, а есть как минимум 3?4 различные каши в неделю. Ведь каждая из них обладает своими уникальными свойствами.



ГРЕЧНЕВАЯ КАША

Для стройности и грациозности

Гречку называют царицей всех каш, и есть за что. В ней заключены практически все полезные свойства других злаков. Она низкокалорийна, что делает ее любимым блюдом всех худеющих, и гипоаллергенна, поскольку лишена глютена. Этот замечательный продукт не имеет противопоказаний и может употребляться так часто, как ты того хочешь! Кстати, есть гречку полезно не только тебе, но и твоему мужчине. На сильный пол эта вкусная каша оказывает воздействие, близкое по эффекту к афродизиакам. Другими словами, повышает потенцию.

Состав витаминов гречки очень широк: А, Е, РР и почти весь ряд группы В. Богата гречка и на микроэлементы. В ней содержится кобальт — вещество, укрепляющее нервную систему; никель — элемент, повышающий гемоглобин; калий — первый «укрепитель» мышц и костей; а также селен — вещество, выводящее токсины.

В 100 г. каши — 132 ккал.



РИСОВАЯ КАША

Для сытости и интеллекта

Самой полезной считается каша из темного или дикого риса. Но и другие виды этого лакомства хороши для диеты. Рис отлично насыщает и дает заряд энергии на весь день. Гарнир из него нейтрален по вкусу, так что смело можешь добавлять в кашу сочные ягоды и фрукты или дополнять ее ломтиками рыбы, мясными деликатесами.

В рисовой крупе есть практически весь набор аминокислот, необходимых для питания головного мозга. Все это в конечном итоге отлично отражается на твоем интеллекте. А еще в рисе содержится фолиевая кислота — незаменимый элемент в период планирования беременности и первых недель развития плода. И последний бонус — рис имеет свойство чистить организм при интоксикации, потому рисовый отвар — первое средство при легких (!) пищевых отравлениях.

В 100 г. каши — 78 ккал.



ПШЕННАЯ КАША

Для здоровья сердца и печени

Этот солнечный вид каши, названный так за нежно-желтый оттенок крупы, — настоящая панацея при заболеваниях сердца и печени. В ней содержится просто невообразимое количество белка, калия и магния, микроэлементов, которые так любит сердце. Потому врачи рекомендуют пшенную кашу людям, страдающим от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, пшено регулирует работу печени, выводит шлаки и токсины, ионы тяжелых металлов. Помогает снять нервное напряжение и физическую усталость.

Пшенная каша — идеальный вариант ужина, ее можно есть даже поздним вечером без вреда для фигуры. Не знаешь, как разнообразить вкус каши? — Добавь орешки, сладкую тыкву или мед. Но помни: пшено трудно усваивается людьми с пониженной или нулевой кислотностью желудка. Так что при гастрите проявляй чувство меры!

В 100 г. каши — 90 ккал.



ОВСЯНАЯ КАША

Для здоровья и красоты

Попадая в желудок, овсяная каша «растворяется», превращаясь в пористую вязкую массу. Она впитывает в себя и выводит из организма токсины, отравляющие и балластные вещества, которые нас старят, утомляют и провоцируют болезни. Но это еще не все! Большое количество пищевых волокон в овсянке очищает кишечник, заставляя его работать как часы. В результате у почитателей этой каши нормализуется обмен веществ, снижается вес, улучшается внешний вид и самочувствие.

Овсяная каша — настоящий кладезь витаминов красоты. Она изобилует биотином (витамином Н) участвующим в строении клеток, улучшающим состояние кожи и ногтей. В ней присутствует и витамин К, обладающий способностью снижать в организме уровень особых веществ, воспринимающихся иммунитетом как сигнал к старению. И, безусловно, не обходится без витамина Е, продлевающего женскую молодость и красоту.

Овсянка превосходно сочетается с сухофруктами, медом, ягодами и орехами. С ней твой рацион всегда будет вкусным и питательным.

В 100 г. каши — 88 ккал.



ПЕРЛОВАЯ КАША

Для молодости и долголетия

Гарнир из перловой каши просто незаменим на столе женщины, ведь он обладает выраженным anti-age эффектом, препятствует старению клеток. Содержащийся в перловке лизин — незаменимая аминокислота, принимает активное участие в производстве коллагена, тем самым замедляя процесс появления возрастных морщин и способствуя гладкости и эластичности кожи. А еще перловка — единственная из круп, имеющая в составе фитомелатонин — гормон, отвечающий за сладкие сновидения и восстановление сил организма.

Бесценна перловки и для тех женщин, работа которых связана с эмоциональными перегрузками. Если ты чувствуешь, что эмоции бьются через край и ты заводишься с полуоборота, съешь порцию перловки, она успокоит и вдохновит тебя на положительный настрой и хорошее настроение.

В 100 г. каши — 109 ккал.

Источник: http://subscribe.ru/digest