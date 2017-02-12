15 кубанских поликлиник обновили регистратуры

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Если поликлиника начинается с регистратуры, то и обновления в амбулаторно-поликлинической сети начинаются с кардинального изменения регистратур.

В Краснодарском крае продолжается комплекс мероприятий по реализации проекта «Вежливая регистратура», с целью повышения доступности и качества оказываемой населению медицинской помощи, так и повышение комфортности пребывания пациентов в медорганизациях. Полностью меняется подход к работе поликлиники, ведется работа по сокращению очередей, внешний вид регистратур постепенно приводится к единому образцу по уже разработанному стандарту. Такие современные регистратуры уже работают в семи краснодарских поликлиниках, и завершается обновление в восьми ЦРБ.

Процесс перехода на регистратуры нового формата активно ведется в каждом районе, и планомерно кубанские медицинские организации первичного звена выйдут на самый высокий современный уровень организации оказания медицинской помощи населению.

Созданы комфортные зоны ожидания, реализован принцип электронной очереди. Новый алгоритм работы регистраторов направлен на максимальную открытость и общение с пациентами. Возможно получение необходимых справок, минуя общую очередь. Администраторы дежурят в холлах и отвечают на вопросы пациентов. В зонах ожидания размещены электронные табло, на которых отображено расписание работы специалистов, информация профилактике.

Для повышения эффективности работы с пациентами, созданы сall-центры, которые позволяют регистраторам общаться с пациентами не отвлекаясь на телефонные звонки. Через сall-центры ведется прием вызовов на дом, запись к врачу и другие консультации по вопросам медицинского и лекарственного обеспечения.

Регистраторы не занимаются больше и выборкой амбулаторных карт, а полностью сосредоточены на обращениях пациентов. Которые, кстати, не стоят в очереди за карточкой, их разносят по кабинетам докторов из специального хранилища сотрудники перед приемом.

Очереди в регистратуру постепенно сокращаются, во всех поликлиниках сегодня есть возможность записи через интернет, используются два терминала: один для записи на плановый прием, второй для других поводов обращения.