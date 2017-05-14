На детский оздоровительный отдых в Новороссийске потратят 28 млн рублей

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Подготовку и проведение летней детской оздоровительной кампании 2017 года обсудили сегодня в ходе селекторного совещания при вице-губернаторе Краснодарского края Анне Миньковой.

- Мы услышали от края, на что необходимо обратить внимание и обязательно учтём все замечания в летней кампании 2017 года, - прокомментировала заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Майорова.

Как пояснила начальник управления по вопросам семьи и детства Новороссийска Татьяна Зрожевская, межведомственная комиссия города рассмотрит вопросы готовности здравниц 16-17 мая, а 25 мая будет подготовлен итоговый акт. По предварительному мониторингу города, все оздоровительные учреждения заканчивают подготовку и в установленные сроки будут готовы представить документы.

В Новороссийске проживают 63 301 несовершеннолетний (от 0 до 17 лет), из них школьников – 30 925 человек. В текущем году отдыхом, оздоровлением и занятостью будут охвачены 29 997 школьников, в том числе: дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей. На это предусмотрено 27, 5 млн. рублей из средств муниципального бюджета (в 2016 году выделялось 26,2 млн. рублей).

На территории муниципального образования город Новороссийск летом будут работать 7 стационарных детских загородных лагерей.

За счёт бюджета будут организованы профильные лагеря на базе детских дошкольных и общеобразовательных учреждений города, в том числе с круглосуточным пребыванием детей, а также палаточные лагеря. Планируется проводить: однодневные и многодневные походы, водные, велосипедные походы и турслёты. Несовершеннолетних пригласят на дневные и вечерние тематические площадки, в учреждения культуры, молодёжные центры. Помимо этого несовершеннолетним предложат временные места для трудоустройства на летний период времени.

Источник: пресс-служба администрации г. Новороссийск