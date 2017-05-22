В Новороссийске 20 пляжей готовят к открытию сезона 2017 года

/Здоровье/

Помимо этого уже определены 40 мест, где купаться будет строго запрещено. В числе закрытых для отдыха мест: 12 территорий на морском побережье и 28 мест на внутренних водных объектах города.

Люди должны знать, куда им обращаться в экстренной ситуации, - поставил задачу глава города Игорь Дяченко. - Для этого на территориях пляжей, в зонах отдыха, водных аттракционах, пунктах проката маломерных судов организуйте обязательные спасательные посты, укомплектованные всеми необходимыми средствами, чтобы там было дежурство спасателей, медицинского персонала и была связь с экстренными службами.

Кроме этого, во всех внутригородских районах города организуют ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных мест отдыха граждан, с привлечением УМВД, казачества, спасателей и народных дружинников.

Напоминаем, телефоны экстренных служб в Новороссийске:

МБУ «Безопасный город» - тел.: (код Новороссийска - 8617) 63-38-66, 63-70-76;

МБУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска» - тел. (8617) 61-08-01, 051;

МБУ ПАСС «Служба спасения» - 8 (8617) 26-50-61.