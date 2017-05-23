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/Здоровье/

Медицинские учреждения ЮВО пополнят лучшие военные медики из различных регионов страны

Управление кадров Южного военного округа объявило конкурс среди кандидатов на должности специалистов медицинских учреждений и воинских частей.

Для укомплектования 150 мотострелковой дивизии, формируемой в Ростовской области, сегодня рассматриваются кандидаты не только из числа действующих офицеров медицинской службы, но и те, кто в настоящий момент пребывает в запасе.

Отбор лучших военных врачей проводится военными комиссариатами в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в регионах Западного, Восточного и Центрального военных округов.

Чтобы вернуться в строй, офицерам медицинской службы запаса предстоит подтвердить свою профессиональную квалификацию, пройти психологическое тестирование, медицинскую комиссию и сдать нормативы по физической подготовке.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Здоровье

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