Количество абортов в Краснодарском крае снизилось на 24 %

/Здоровье/

За последние 5 лет количество абортов в крае снизилось на 24 %. Только за 4 месяца 2017 года их число сократилось на 23%. За этими сухими цифрами - реально рожденные малыши, мамы которых выбрали для своих детей жизнь.

Но медики края, зная об опасности прерывания беременности, продолжают призывать женщин к отказу от абортов.

Порой в нашей жизни происходит нечто слишком неожиданное, наступает паника, и принятое решение не всегда может оказаться верным. А когда речь идет о прерывании беременности, особенно важно принять во внимание все обстоятельства, посоветоваться с близкими и проконсультироваться с врачами. Сделать это можно даже по «телефону доверия» Центра охраны здоровья семьи и репродукции» министерства здравоохранения Краснодарского края: 8989-169-38-64. По этому номеру можно позвонить в рабочее время – с 9:00 до 18:00.

Специалисты предупреждают о серьезных рисках!

Даже при условии строжайшего соблюдения правил проведения искусственного прерывания беременности, могут возникнуть следующие осложнения:

-бесплодие;

-хронические воспалительные процессы матки и (или) придатков матки;

-нарушение функции яичников; тазовые боли; внематочная беременность;

-не вынашивание беременности; различные осложнения при вынашивании последующей беременности и в родах

- преждевременные роды, различные осложнения родовой деятельности, кровотечение в родах и (или) послеродовом периоде; психические расстройства; опухолевые процессы матки;

-скопление крови в полости матки; остатки плодного яйца в полости матки, острый и (или) подострый воспалительный процесс матки и (или) придатков матки, вплоть до перитонита, что потребует повторного оперативного вмешательства, не исключая удаления придатков матки и матки;

- во время проведения искусственного прерывания беременности: осложнения анестезиологического пособия; кровотечение, что может потребовать расширения объема операции вплоть удаления матки, хирургического вмешательства на внутренних органах.

Женщина, идущая на аборт, не задумывается о том, что может быть навсегда, лишает себя возможности стать матерью. Быстрая и простая, с точки зрения некоторых людей, процедура аборта, несет за собой множество осложнений, приводящих к заболеваниям, бесплодию, смерти. Обо всех этих возможных нарушениях и последствиях, каждая женщина, принявшая решение об аборте, должна помнить.

Возможно, это остановит ее от принятия окончательного решения и от совершения необдуманных действий, что, в конечном итоге, спасет жизнь маленькому и беззащитному человечку.

Врачи края – за будущее!

Работа с женщинами, попавшими в непростую ситуацию, в Краснодарском крае проводится службой планирования семьи в кабинетах планирования семьи. Работающие там акушер-гинеколог, уролог-андролог, психолог и социальный работник разъясняют беременной, какие осложнения ждут организм после процедуры.

Помимо этого, специалисты Центра охраны здоровья семьи и репродукции» минздрава Краснодарского края выезжают в муниципалитеты для обучения медицинских работников, организации кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях, распространения методических рекомендаций. Помимо этого, министерством здравоохранения Краснодарского края несколько раз в год проводятся масштабные акции «Неделя против абортов», во время которых, психологи вместе с представителями духовенства проводят просветительские беседы с будущими мамами.

Любой женщине следует запомнить, что не может пройти ни один аборт, не оставив последствий, губительных для женского здоровья.

Министерство здравоохранения края совместно с департаментом информационной политики администрации Краснодарского края и телеканалом «Кубань 24» готовят к выпуску концептуальные социальные видеоролики, призывающие женщин к отказу от абортов. Эти ролики можно будет увидеть в эфире «Кубань 24» с 1 июля.

Женщины, берегите здоровье. Помните, что быть матерью – огромное счастье!

Источник: Минздрав Краснодарского края