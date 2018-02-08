/Здоровье/

Еще одну «сельскую поликлинику» построят в Геленджике

 Об этом Виктор Хрестин рассказал на своей отчетной встрече с жителями хутора Бетта и села Криница. Средства на строительство офиса врача общей практики в Бетте были выделены из краевого бюджета. В новом учреждении сельчане смогут получать первичную медицинскую помощь, проходить вакцинацию, делать кардиограмму и другие необходимые процедуры.

  Стоит отметить, что в настоящее время заканчивается строительство еще одного офиса врача общей практики в микрорайоне Тонкий мыс города Геленджика. Активное внедрение службы врачей общей практики в Геленджике началось с 2015 года. За это время были построены и введены в эксплуатацию   5 офисов:  в селах Адербиевка, Виноградном,  Возрождение, поселке Светлом и в районе  Голубой бухты Геленджика.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Здоровье

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