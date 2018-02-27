Эксперт: навык письма – это фитнес для мозга

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Согласно необычному исследованию, проведённому немецкими психологами, две трети абонентов, беседуя по телефону, машинально рисуют ручкой на бумаге всевозможные фигуры, которые в символической форме выражают их внутреннее состояние. Специалистам такие рисунки могут многое рассказать о человеке. Так же, как и сам почерк. В почерке хранится информация о том, кем мы являемся внутри, подтвердила в эфире радио Sputnik эксперт-графолог, руководитель центра изучения почерка «Современная графология» Ирина Бухарева.

«Навык письма остается всегда, он очень полезен – это некий фитнес для мозга. Несмотря на то, что становится больше компьютеризации, в школе пишут на компьютерных досках специальной ручкой, все-таки пишут. Невозможно разучиться писать, существуют нейронные связи, которые формируют мышечную память, она связана с головным мозгом. Если почерк меняется, если вы редко пишете, нужно просто немного времени, чтобы расписать руку, если он совсем изменился, это значит, вы изменились. Когда мы меняемся, почерк следует за нами, то же самое можно делать от обратного. Этот прием называется графотерапия, когда мы через коррекцию почерка или подписи можем менять личные характеристики, качества. В штрихе можно увидеть состояние здоровья человека, вещи, на которые стоит обратить внимание. В первую очередь, это поломанность штриха. Когда состояние бедственное, можно увидеть вооруженным взглядом, иногда это можно увидеть при сильном увеличении. Почерк становится таким, как будто человека толкают во время письма, рука дрожит во время письма. Размер букв говорит о самооценке, заглавные по отношению к строчным – отношение самого себя к окружающим людям. Нас всех учат писать по одним прописям, к концу школы у всех почерки разные. Личные индивидуальные особенности берут свое. Почерк не может быть как картинка, у него есть рельеф, нажим, штрих, у каждого есть индивидуальные признаки. Полностью подделать почерк нереально. Благодаря почерку можно находить себе предназначение, можно раскрывать внутренние качества, сильные слабые стороны, повышать самооценку, уверенность в себе. Стоит уделять почерку больше внимания: в европейских странах, в Латинской Америке графология очень развита, ее используют при оценке персонала, благонадежности человека. Рисунки тоже имеют значение, их надо рассматривать с точки зрения пространственного символизма – оценивать лево, право, верх, низ, прошлое будущее. В почерке хранится то, кем мы являемся внутри, подпись – это то, что мы транслируем в окружающий мир, кем мы хотели бы казаться», – считает эксперт.