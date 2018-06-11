Валентина Матвиенко пообещала российским фармпроизводителям поддержку

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В ходе встречи с лидерами фармацевтической отрасли Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обсудила дальнейшее развитие программы фарминдустрии. За круглым столом со спикером верхней палаты руководители компаний BIOCAD, Герофарм, Генериум, Нанолек, Полисан, АО ОЭЗ «Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета подняли ряд тем, в частности, о мерах поддержки государством отечественных производств полного цикла.

Общее мнение выразил Дмитрий Морозов, генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD, сообщивший, что между представителями петербургского кластера нет конкуренции, а есть желание вместе решать вопросы, которые перед ними встают: «Мы должны обеспечить независимость российских пациентов от риска дефицита жизненно важных лекарств. А для этого важно, чтобы на территории Российской Федерации развивались не только упаковка препаратов, но и производства, связанные со сложным синтезом, то есть с субстанциями. Без таких производств не сформируется пул специалистов, способных разрабатывать препараты, а значит, не будет самой фармацевтики. Поэтому мы просим вернуться к вопросу преференций отечественных производств полного цикла: от синтеза молекулы и субстанции до готовых лекарственных форм и ограничительным мерам по участию иностранных компаний в государственных торгах».

Валентина Матвиенко согласилась с тем, что нужно пресекать использование импортных аналогов в лечебно-профилактических учреждениях при наличии соответствующих российских лекарств. «При этом тепличные условия для отечественных производителей не должны убивать конкуренцию», - спикер верхней палаты РФ добавила, что российские компании должны обеспечивать не только высокое качество лекарственных средств, но и более доступную цену, чем у иностранных фармкорпораций.

По словам участников обсуждения, только 15-20% лекарств, локализованных в России, производятся из отечественных субстанций. Согласно недавно опубликованному отчету DMS Group объем импорта активных фармацевтических субстанций в 2017 году составил 56 млрд рублей, в страну было ввезено 14,7 млн кг по свыше 700 наименованиям. Поставки в Россию осуществляет 41 страна, в натуральном выражении больше всего в страну поставляет Китай, в денежном выражении – Франция. В своем отчете аналитик пишет, что главной проблемой в вопросе национальной безопасности остается малое производство субстанций на территории России.

Валентина Матвиенко посетила научные лаборатории и производство биотехнологической компании BIOCAD в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург», а также ознакомилась с последними разработками компании в научных лабораториях и осмотрела производственный комплекс по выпуску препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний биотехнологической компании. В период своего губернаторства Валентина Матвиенко пригласила биотехнологическую компанию участвовать в петербургском фармкластере. Со временем головной офис BIOCAD переехал в Санкт-Петербург, а на территории ОЭЗ началось строительство R&D центра и производственного комплекса c инвестициями 3 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба компании BIOCAD