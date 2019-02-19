Геленджик приглашает...

/Анонс событий/

Дорогие друзья, информация для тех, кто планирует отметить 23 февраля не только дома в кругу семьи.

Жителей и гостей курорта ждет не мало праздничных мероприятий, которые пройдут в самых разных районах нашего города.

22 февраля геленджичане смогут стать участниками памятных акций, посвященных защитникам Родины. Митинги пройдут в 11.00 часов: у Памятника «Воину-победителю», у братской могилы моряков торпедных катеров на набережной (в районе бывшего санатория «Солнце»), памятные митинги также состоятся у мемориальных комплексов по ул. Горная (район старого кладбища), по улице Десантной на Тонком мысу и у памятного знака авиаторам, базировавшимся в Геленджике в годы Великой Отечественной войны (ул. Солнцедарская).

23 февраля с 11.00 до 12.00 часов на Центральной площади курорта пройдет концертная программа «Центра развития творчества детей и юношества», а в полдень начнут свою работу тематические интерактивные площадки с дегустацией солдатской каши, выставкой оружия и показательными выступлениями военнослужащих.

В 16.30 выступит вокальная группа из Краснодара «Конфетти».

В 18.00 часов здесь же на главной площади Геленджика состоится праздничная концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества с участием автора-исполнителя Виталия Аксенова.

24 февраля на Центральной площади пройдут следующие мероприятия:

С 12.00 до 13.00 часов любители спорта и активного образа жизни смогут принять участие в спортивных соревнованиях «Веселые старты».

В 13.30 выступят творческие коллективы Детской школы искусств

В 15.00 свою концертную программу представит ансамбль народной песни «Горница», в 16.30 – эстрадно-духовой оркестр под руководством В. Юдина.

Ну а кульминацией всех торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества станет праздничный концерт творческих коллективов курорта.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик