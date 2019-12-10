Мы все скорбим по Юрию Михайловичу!
В четверг похороны на Новодевичьем кладбище в Москве. Отпевание в храме Христа Спасителя проведет Патриарх Кирилл. В социальных сетях тысячи публикаций о большом человеке маленького роста. Одно тронуло. Публикуем.
ЮРИЙ
Памяти Юрия Михайловича Лужкова
Простите за эту
фривольную фразу,
Но, коль наступила
такая минута,
Из Юриев мне
вспоминаются сразу
Никулин, Лужков
и Жирков, почему-то...
Величие мало зависит
от роста,
Лишь руки чесались бы
в творческом зуде...
России с Егорами
было непросто,
А Юрии тут -
просто лучшие люди!
И все они -
гордые,
как на параде,
А рядом, в лихом
окружении фурий,
И князь Долгорукий
при будущем граде,
И конь из мультфильма,
что тоже был - Юрий.
Признаюсь не ради
красивого слова:
Из списка,
что в виде таком
произвольном,
Особенно мне
не хватает Лужкова,
С которым я бился
на поле футбольном.
В России, где
пилят бабло кровососы,
И дворник он был,
и делец, и философ...
К нему накопились
у многих вопросы.
А кто из великих
ушёл без вопросов?
Тем более - мэр!
Пусть он вспомнится снова
Неправильным
в чём-то порой,
но при этом
Безжизненный мир
Гавриила Попова
Наполнил Михалыч
действительно светом.
Задолго до плитки
и пышной Сафисы,
Цветущей, улыбчивой
и многолицей,
Москву, где по центру
гуляли лишь крысы,
Он сделал вполне
европейской столицей.
Случалось, что бил,
как на свадьбе, посуду,
И девок гонял
по заснеженной даче...
Ошибок его не считал
и не буду!
Спасибо ему!
И никак не иначе!
(С) Григорий Белкин
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011297592750&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD0hVgqGJm1XVUG9yw_bs8OvTU0o59gH9VfNV5T1Gz1Ie62PLgHXnUnu1MVmEAfaT2N1JYUuPpQ2Og5&hc_ref=ARSZrXAR1d1bW43ie-rT-M3Bd1VveZYSVNPHt4HC1tZSX5gpkE8H-xyBiEMuiGYkQYY&fref=nf
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