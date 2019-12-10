Мы все скорбим по Юрию Михайловичу!

В четверг похороны на Новодевичьем кладбище в Москве. Отпевание в храме Христа Спасителя проведет Патриарх Кирилл. В социальных сетях тысячи публикаций о большом человеке маленького роста. Одно тронуло. Публикуем.

ЮРИЙ

Памяти Юрия Михайловича Лужкова

Простите за эту

фривольную фразу,

Но, коль наступила

такая минута,

Из Юриев мне

вспоминаются сразу

Никулин, Лужков

и Жирков, почему-то...

Величие мало зависит

от роста,

Лишь руки чесались бы

в творческом зуде...

России с Егорами

было непросто,

А Юрии тут -

просто лучшие люди!

И все они -

гордые,

как на параде,

А рядом, в лихом

окружении фурий,

И князь Долгорукий

при будущем граде,

И конь из мультфильма,

что тоже был - Юрий.

Признаюсь не ради

красивого слова:

Из списка,

что в виде таком

произвольном,

Особенно мне

не хватает Лужкова,

С которым я бился

на поле футбольном.

В России, где

пилят бабло кровососы,

И дворник он был,

и делец, и философ...

К нему накопились

у многих вопросы.

А кто из великих

ушёл без вопросов?

Тем более - мэр!

Пусть он вспомнится снова

Неправильным

в чём-то порой,

но при этом

Безжизненный мир

Гавриила Попова

Наполнил Михалыч

действительно светом.

Задолго до плитки

и пышной Сафисы,

Цветущей, улыбчивой

и многолицей,

Москву, где по центру

гуляли лишь крысы,

Он сделал вполне

европейской столицей.

Случалось, что бил,

как на свадьбе, посуду,

И девок гонял

по заснеженной даче...

Ошибок его не считал

и не буду!

Спасибо ему!

И никак не иначе!

(С) Григорий Белкин