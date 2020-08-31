Сохранность здоровья избирателей – важнейший приоритет при организации выборов

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Избирательные комиссии Краснодарского края прилагают все возможные усилия для того, чтобы выборы, назначенные на единый день голосования 13 сентября 2020 года, в современной эпидемиологической обстановке прошли в максимально безопасных условиях для здоровья избирателей.

В целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции при подготовке и проведении выборов, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора была разработана специальная памятка для членов избирательных комиссий. С содержанием памятки можно ознакомиться по данной ссылке. Все рекомендации по недопущению распространения коронавируса будут в обязательном порядке соблюдаться организаторами выборов, информация о них также будет доведена до сведения участников избирательного процесса. Для более наглядного представления о том, какие меры будут обеспечены на избирательных участках, избирательной комиссией Краснодарского края дополнительно подготовлен информационный плакат, доступный для ознакомления по данной ссылке.

Совместно с органами государственной власти Краснодарского края при подготовке к голосованию была осуществлена закупка необходимых средств индивидуальной защиты и иных предметов, которые позволят обеспечить полноценную профилактику и подготовку помещений.

Каждый избиратель в помещении для голосования получит одноразовую маску и перчатки, а также индивидуальную ручку для заполнения избирательного бюллетеня. Обеспечены средствами индивидуальной защиты также будут организаторы выборов и иные участники избирательного процесса. Помимо масок и перчаток в распоряжении организаторов выборов будут одноразовые халаты.

В помещении для голосования будут доступны антисептические средства, нанесена сигнальная лента для соблюдения санитарной дистанции.

Санитарные меры будут соблюдаться не только при голосовании в помещении участковой избирательной комиссии, но и при реализации иных форм организации голосования – вне помещения для голосования (на дому), на придомовых территориях и территориях общего пользования, при голосовании в населенных пунктах, с которыми затруднено транспортное сообщение. При организации голосования на дому организаторы выборов будут использовать бесконтактную передачу бюллетеня – в отдельном пакете и с применением антисептических салфеток.

Указанные меры ранее уже применялись и доказали свою эффективность на практике при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

В качестве еще одной важной меры, нацеленной на создание условий для защиты здоровья избирателей и максимального удобства для реализации гражданами избирательных прав, голосование будет проводиться в течение трех дней. Досрочное голосование будет проходить 11 и 12 сентября 2020 года по определенному территориальными избирательными комиссиями графику, а в единый день голосования 13 сентября 2020 года в помещениях для голосования можно будет проголосовать по традиционному графику – с 8:00 до 20:00.

Сохранность здоровья граждан – ключевой приоритет организации и проведения выборов на Кубани!

Источник: отдел общественных связей аппарата избирательной комиссии Краснодарского края