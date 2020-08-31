Мамы Краснодарского края бесплатно научатся основам бизнеса и смогут побороться за грант в размере 100 тысяч рублей на открытие своего дела

/Анонс событий/

31 августа в Краснодаре при поддержке банка «Открытие» стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Желающие пройти бесплатное бизнес-обучение должны были подать заявки на официальном сайте проекта mama-predprinimatel.ru. Помимо бесплатного бизнес-обучения все участницы, получат возможность побороться за денежный грант на реализацию своей идеи.

Возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% – не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний. Женское предпринимательство - тема актуальная для всех регионов страны. 54% трудоспособного населения — женщины, по различным оценкам, они составляют 27—32% общего числа предпринимателей в России. Вовлечение женщин в бизнес имеет большие плюсы для общества и огромный ресурс для развития экономического и социального потенциала регионов.

Программа существует с 2013 года и в этом году пройдет более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года – вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие». В прошлом году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП»: «Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе «Мама-предприниматель» мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье – не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!».

Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»: «Мы не просто мотивируем молодых инициативных женщин, программа «Мама-предприниматель» помогает развивать экономику нашей страны. Более половины российских женщин, которые не ведут предпринимательскую деятельность, хотели бы открыть собственное дело. Это огромный потенциал для экономики, и с каждым годом, в том числе и благодаря нашему проекту, все больше и больше женщин открывают свой бизнес».

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: Основные препятствия для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса — нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа “Мама-предприниматель” помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела».

В течение пяти дней участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса обучат начинающих бизнесвумен необходимому минимуму: поиску ниши и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности. В заключении курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс – реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway «В ответе за будущее», выделив победительнице грант в размере 100 000 рублей.

Источник: Банк «Открытие»