Пестов: Пришедшее в Московский регион похолодание не свидетельствует о прочности льда

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Спасательные службы Подмосковья продолжают замеры толщины льда и профилактические беседы с отдыхающими и рыбаками на водоемах. Подразделения Московской областной противопожарно-спасательной службы, сотрудники ГИМС и Госпожнадзора ежедневно обходят 62 акватории.

Начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов отметил, что морозы, установившиеся в Московской области, не гарантируют того, что выход на лед стал более безопасным.

«Метеорологи обещают, что погода в Центральном регионе России в феврале будет нестабильной, будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления. Такие перепады температур не дают ледяному покрову закрепиться, поэтому пришедшее похолодание не свидетельствует о прочности льда», - сказал Геннадий Пестов.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» также порекомендовал жителям и гостям Подмосковья воздержаться от ледовых прогулок.

«С приходом морозов обычно городские водоемы, покрытые льдом, активно используются в качестве катков. Но можно ли быть уверенным в безопасности льда? С такими переменами погоды – вряд ли. Поэтому убедительно прошу граждан не выходить на лед и не выводить своих детей на замерзшие пруды. Выходя на ледяную гладь, вы, буквально, действуете на свой страх и риск, ведь не обратив внимания на некоторые детали, вы легко можете оказаться в воде. А пребывание в ледяной воде может стать смертельным – в зависимости от температуры воды, от пяти до пятнадцати минут», - заключил Геннадий Пестов.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"