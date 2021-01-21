Спасатели патрулируют акватории Подмосковья

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Работники подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области и пожарно-спасательных гарнизонов продолжают профилактическую работу на водных объектах Подмосковья.

Начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов рассказал, что колебания температуры существенно влияют на состояние ледяного покрова акватории региона.

«При таких погодных условиях лед теряет свою прочность, становится более рыхлым и хрупким. Там, где еще вчера его толщина была безопасной, сегодня могут образоваться промоины или трещины», – рассказал Геннадий Пестов.

Руководитель региональной противопожарно-спасательной службы уточнил, что в рамках акции «Тонкий лед», спасатели проводят ежедневный мониторинг толщины льда и разъяснительные беседы с рыбаками и жителями Подмосковья.

«Патрулирование проводится на 62 водных объектах. Спасатели напоминают рыбакам и отдыхающим о правилах поведения на водоеме в зимний период и раздают памятки о правилах оказания помощи провалившимся под лед. По результатам замеров средняя толщина льда составляет более 28 см. Однако некоторые водоемы продолжают оставаться небезопасными для посещения, так как толщина льда на них не достигла 7 см», – сообщил Геннадий Пестов.

Согласно измерениям, опасными для посещения остаются следующие водные объекты: