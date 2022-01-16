Иван Демченко: Обанкротиться без суда станет проще: ФССП могут заставить закрывать производство за 3 дня

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С сентября 2020 года в России появилась новая процедура банкротства физических лиц – без обращения в суд, лишь по заявлению в МФЦ. Так за полгода можно списать долги на сумму до 500 тысяч рублей, однако есть одно условие, из-за которого процедура применяется гораздо реже судебного банкротства.

Кроме суммы долга, к должнику предъявляется требование о наличии исполнительного производства, закрытого по причине отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Именно по этой причине МФЦ возвращают должникам большую часть заявлений на банкротство. Так, по данным Федресурса, в 2021 году из 15,5 тысяч заявлений, было возбуждено всего лишь 6,5 тысяч процедур внесудебного банкротства – а в 58% случаев заявление возвращалось из-за ошибок. А закончилось процедур еще меньше – 3860 на всю Россию (но это связано с 6-месячным сроком ожидания).

Но проблема может быть решена – депутаты Госдумы Наталья Костенко, Василий Пискарев и Иван Демченко внесли на рассмотрение парламента проект поправок к закону «Об исполнительном производстве». Они предлагают обязать судебного пристава-исполнителя закрывать исполнительные производства в течение не 2 месяцев, а 3 дней – если для этого есть определенные бесспорные основания.

К таким основаниям авторы законопроекта отнесли:

отмена судебного акта или признание недействительным исполнительного документа в суде;

полная оплата должником своих обязательств;

установление факта, что взыскать долг невозможно из-за отсутствия у должника имущества, которое можно взыскать;

поступление судебного акта о признании гражданина банкротом.

В данном случае самым важным выглядит третий пункт – авторы законопроекта хотят обязать пристава-исполнителя закрывать исполнительное производство в течение 3 дней после того, как старший пристав или его заместитель утвердит акт об обстоятельствах согласно пункту 4 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве» – то есть, установит отсутствие у должника имущества, доступного к взысканию.

По действующим правилам для этого установлен срок в 2 месяца, который авторы законопроекта считают избыточным – даже рассчитавшись с долгами или объявив себя банкротом, должник еще два месяца будет сталкиваться со списанием с его счетов денег в счет погашения долгов. А учитывая, что приставы часто затягивают даже эти сроки, должники вынуждены оспаривать действия пристава-исполнителя через суд, что может занять еще до двух месяцев.

Поддержит ли законопроект правительство, неизвестно – авторы не приложили к нему отзыв.

Источник: https://bankstoday.net/last-news/obankrotitsya-bez-suda-stanet-proshhe-fssp-mogut-zastavit-zakryvat-proizvodstvo-za-3-dnya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D