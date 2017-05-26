Курс валют
56.07
63.01
/В России/

Изымать единственное жилье в России будут при долге от 200 тысяч рублей

Министерство Юстиции опубликовало отредактированную версию законопроекта об приминении взыскания на единственное жилье должников.

Действие закона будет распространено на четыре категории неплательщиков: алиментщиков, а также тех, кто отказывается возместить ущерб, причиненный преступлением, вред здоровью или в связи со смертью кормильца. Взыскание будет применятся независимо от сроков возникновения у должника обязательства. Взыскание на единственное жилье может быть обращено при долге свыше 200 тысяч рублей, но только если долг соразмерен или меньше стоимости жилья. 

Изъятое у должника жилье будет выставлено на продажу. Оставшаяся после уплаты долга и других необходимых платежей сумма будет возвращена должнику. Эта сумма не должна быть меньше необходимой для приобретения жилья, соответствующего нормам предоставления (суд может увеличить ее до 20%). Если жилье должника не удастся продать со второй попытки, его вернут должнику как минимум на год, а затем будут пытаться продать вновь.

Если должник в течение трех месяцев не купит новое жилье, деньги уйдут в бюджет муниципалитета, и уже муниципалитет должен будет предоставить должнику жильё.

Обращения взыскания на единственное жилье в связи с задолженностью по кредитам и оплате услуг ЖКХ не допускается.

Источник: Федеральный портал нормативно-правовых актов

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Игорь Кондратьев кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края

Последние новости

Новороссийский ФК «Черноморец» вышел из кризиса и открыл заявку на новый сезон

Установление сброса воды в реку Кубань 1200 м3/сек

В Абхазии зенитчики провели учебные противовоздушные бои со штурмовиками Су-25 и истребителями МиГ-29

Проекту «Кубань вне зависимости» – 5 лет

Командующий войсками ЮВО проверил готовность авиационных частей округа