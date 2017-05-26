Изымать единственное жилье в России будут при долге от 200 тысяч рублей

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Министерство Юстиции опубликовало отредактированную версию законопроекта об приминении взыскания на единственное жилье должников.

Действие закона будет распространено на четыре категории неплательщиков: алиментщиков, а также тех, кто отказывается возместить ущерб, причиненный преступлением, вред здоровью или в связи со смертью кормильца. Взыскание будет применятся независимо от сроков возникновения у должника обязательства. Взыскание на единственное жилье может быть обращено при долге свыше 200 тысяч рублей, но только если долг соразмерен или меньше стоимости жилья.

Изъятое у должника жилье будет выставлено на продажу. Оставшаяся после уплаты долга и других необходимых платежей сумма будет возвращена должнику. Эта сумма не должна быть меньше необходимой для приобретения жилья, соответствующего нормам предоставления (суд может увеличить ее до 20%). Если жилье должника не удастся продать со второй попытки, его вернут должнику как минимум на год, а затем будут пытаться продать вновь.

Если должник в течение трех месяцев не купит новое жилье, деньги уйдут в бюджет муниципалитета, и уже муниципалитет должен будет предоставить должнику жильё.

Обращения взыскания на единственное жилье в связи с задолженностью по кредитам и оплате услуг ЖКХ не допускается.

Источник: Федеральный портал нормативно-правовых актов