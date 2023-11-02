4 ноября в Краснодар приедет «Поезд здоровья «Вместе против диабета»

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Все жители и гости краевой столицы смогут бесплатно пройти комплексное обследование, в том числе онкоскрининг.

4 ноября, в День народного единства, на станции «Краснодар-1» высадится врачебный десант «РЖД-Медицина». Ведущие эндокринологи, терапевты и онкологи бесплатно проведут комплексное обследование всех желающих.

Врачи выполнят профилактические осмотры, направленные на выявление сахарного диабета и рисков его развития. Также сделают УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, экспресс-анализы на глюкозу и холестерин, проверят внутриглазное и артериальное давление. Пациентам проведут онкоскрининг на уникальном оборудовании, с помощью которого врачи

определят наличие онкозаболеваний или предрасположенность к ним. Также гражданам предложат пройти биоимпедансометрию и узнать количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы. По завершению

комплексного обследования пациенты бесплатно получат «Паспорт здоровья».

Далее «Поезд здоровья» продолжит свой путь и сделает остановку в Адлере. 5 ноября с 10:00 до 17:00 врачи будут обследовать жителей и гостей г. Сочи на железнодорожном вокзале в Адлере. «Поезд здоровья «Вместе против диабета» — это федеральный проект, направленный на популяризацию прохождения медицинских осмотров, а также для информирования граждан о факторах и рисках возникновения сахарного диабета. Поезд начал свой путь 10 сентября во Владивостоке. За 66 дней федеральной программы врачи посетят 37 населённых пунктов, расположенных в 30 субъектах Российской Федерации, и бесплатно проведут комплексное обследование местного населения. Завершится маршрут в г.

Москве 14 ноября 2023 года, во Всемирный день борьбы с диабетом.

Федеральный проект организован АО «РЖД-Медицина» при поддержке Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Национального проекта «Здравоохранение», ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.

Пройти бесплатное обследование можно по адресу: г. Краснодар, ул. Привокзальная площадь, 1 (железнодорожный вокзал «Краснодар-1», 2 этаж) 4 ноября с 10:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.