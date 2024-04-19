Иван Демченко: Познакомьтесь с новой инициативой...

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Группа сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы выступили с законодательной инициативой по совершенствованию фундаментального для политической системы страны Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Ключевая из них – участие муниципальных Советов депутатов в формировании местной администрации, в том числе в утверждении и согласовании назначения заместителей глав администрации, руководителей отделов и управлений.

Депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с избирателями пригласил их к обсуждению новой законодательной инициативы.

"Инициаторы поправок исходят из того, что они усилят политическую субъектность органов местного самоуправления – местные парламенты смогут влиять на кадровую политику администрации, а значит повысить ее эффективность и подотчетность народным избранникам. Если же чиновники завалят свое направление работы, спрос будет и с согласовавших их назначение депутатов.

Полагаю, что внесенный законопроект требует самого широкого обсуждения – как на федеральном и региональном уровне с привлечением экспертного сообщества, так и в самих муниципалитетах с участием депутатского корпуса.

А что вы, уважаемые подписчики, думаете об этой инициативе? Поделитесь своим аргументированным мнением." - обратился депутат Госдумы Иван Демченко.