"Сказки под оркестр" представят в Краснодаре

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В понедельник в институте культуры представят литературно-симфоническую композицию "Сказки под оркестр".

На один вечер зрители перенесутся в далекую Русь: девушки будут плести венки и вышивать, парни точить меч и чистить сапоги, а коробейник раздавать баранки.

"За высокими холмами на большой равнине лежит земля великая, земля русичей…" – так начнут чтецы свой рассказ о богатырях и о героических подвигах защитников Руси.

Сказки будут рассказываться под сопровождение целого оркестра. В этот вечер прозвучат "Симфоническая фантазия Камаринская" Михаила Глинки, "Богатырская симфония" Александра Бородина, "Восемь русских народных песен для оркестра" Анатолия Лядова и другие композиции.

Премьеру литературно-симфонической постановки представят актеры кафедры театрального искусства, а также музыканты кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов.

Оказаться в сказке краснодарские зрители смогут 14 мая. Начало в 18:30. Вход по билетам.